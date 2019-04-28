В Петрикове хотят закрыть и снести детскую гребную базу. Спортсмены и тренеры против

Источник материала: Tut.by

В Петрикове хотят снести детскую гребную базу 80-х годов постройки. Взамен юным спортсменам обещают новое помещение. Но тренеры, дети и их родители против.





Все началось весной 2018 г. Местному руководству поставили задачу привести город в порядок. Денег на ремонт гребной базы не нашли и приняли решение снести старое здание. Находиться в нем, пишет «Гродненская правда», небезопасно: специалисты отметили использование древесно-стружечных и полимерных плит во внутренней отделке здания, что не соответствует требованиям пожарной безопасности, зафиксировали трещины на стенах и потолке, другие нарушения, которые способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций. Под аварийной крышей оказались 78 детей. Им предложили перебраться в новое здание, расположенное на стадионе.



Старая база. Фото: Гродненская правда



Фото: Гродненская правда

Воспитанники спортивной школы, их родители и тренеры против: старая база располагалась прямо на берегу затона Припяти, а новая — аж в 400-х метрах. Летом еще ничего, но как быть осенью?

В новых условиях дети будут вынуждены мокрыми идти от берега до школы по обрывистому склону. Не устраивает родителей и илистая прибрежная полоса предлагаемого затона, течение реки.

— Дети в возрасте 9−10 лет с лодкой 12 кг, с веслом, плюс холодное время года, плюс склон… Где будут храниться лодки, тоже непонятно, — рассказал «Беларусь 5» серебряный призер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Сергей Финдюкевич.

Местные власти обещают, что на воде будет стоять понтон-эллинг (плавучий па­вильон) — там есть помещение для хранения лодок, а также раздевалки, где можно обсохнуть и переодеться перед выходом на улицу.

В поддержку того, что базу нужно сохранить, высказались и главный тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках Геннадий Галицкий, а также двукратный призер олимпийских игр Марина Литвинчук, которая, к слову, сама тренировалась на этой базе.