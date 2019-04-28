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В Петрикове хотят закрыть и снести детскую гребную базу. Спортсмены и тренеры против
29.04.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Петрикове хотят снести детскую гребную базу 80-х годов постройки. Взамен юным спортсменам обещают новое помещение. Но тренеры, дети и их родители против.
Все началось весной 2018 г. Местному руководству поставили задачу привести город в порядок. Денег на ремонт гребной базы не нашли и приняли решение снести старое здание. Находиться в нем,
Воспитанники спортивной школы, их родители и тренеры против: старая база располагалась прямо на берегу затона Припяти, а новая — аж в 400-х метрах. Летом еще ничего, но как быть осенью?
В новых условиях дети будут вынуждены мокрыми идти от берега до школы по обрывистому склону. Не устраивает родителей и илистая прибрежная полоса предлагаемого затона, течение реки.
— Дети в возрасте 9−10 лет с лодкой 12 кг, с веслом, плюс холодное время года, плюс склон… Где будут храниться лодки, тоже непонятно, —
Местные власти обещают, что на воде будет стоять понтон-эллинг (плавучий павильон) — там есть помещение для хранения лодок, а также раздевалки, где можно обсохнуть и переодеться перед выходом на улицу.
В поддержку того, что базу нужно сохранить, высказались и главный тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках Геннадий Галицкий, а также двукратный призер олимпийских игр Марина Литвинчук, которая, к слову, сама тренировалась на этой базе.
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В Петрикове хотят снести детскую гребную базу 80-х годов постройки. Взамен юным спортсменам обещают новое помещение. Но тренеры, дети и их родители против.
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