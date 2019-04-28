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Депутаты парламента не будут голосовать по поправкам в статью 328 УК до проведения совещания у Лукашенко

29.04.2019 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутаты не будут голосовать по поправкам в антинаркотическую статью 328 Уголовного кодекса во втором чтении до проведения совещания по этой теме у Александра Лукашенко. Об этом объявлено представителям родственников осужденных по ст. 328 во время встречи 29 апреля с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Валентином Михневичем и его заместителем Василием Чеканом, передает БелаПАН.


Родные осужденных по 328 статье у здания парламента 22 апреля 2019 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Встреча длилась более полутора часов. О ее результатах родственникам и журналистам, ожидавшим у входа в Палату представителей, сообщили родственники осужденных Татьяна Каневская и Лиана Шуба.

— Нам не назвали дату, когда поправки будут вынесены на голосование. Вероятнее всего, это, как и законопроект об амнистии, будет обсуждаться на совещании у президента с заинтересованными ведомствами. Без совещания не вынесут на голосование, — сказала Шуба.

В свою очередь Каневская подчеркнула, что дату совещания и его участников от Палаты представителей им также не сообщили.

— Нам остается только ждать этого совещания. Больше мы ничего не можем, — сказала Каневская.

Она напомнила, что на 16 мая родственники осужденных записались на прием к управляющему делами президента Виктору Шейману.

— Но думаю, что и этой встречи в Администрации президента не будет, пока не пройдет совещание. Администрация президента вообще не хочет с нами вести диалог, с нами разговаривают только депутаты, — сказала Каневская журналистам.

На вопрос, не планируют ли родственники осужденных, как и в прошлом году, прибегнуть к голодовке, женщины ответили отрицательно.

— Та голодовка должна была закончиться большой жирной точкой — принятием законопроекта, — сказала Каневская. — А еще раз начинать голодовку — мне это напоминает роль истеричной бабы. Если и идти на какие-то радикальные меры, это не будет голодовка. Я думаю, что власти голодовку уже и не воспримут.

В свою очередь Шуба отметила, что во время голодовки родственники «слишком легко поверили обещаниям властей».

— Но повторять мы не будем. Если кто-то сейчас и решится на это, то должен будет доводить дело до конца, до смерти. Я к такому не готова, я хочу дождаться сына. Но я знаю, что некоторые мамы рассматривают такую возможность, — сказала собеседница.

Напомним, 27 апреля 2018 года в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в Администрацию президента.

Тогда же Совет министров направил в парламент законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса.

В статье «Оборот наркотиков и психотропов» планировалось снизить границы по срокам. Но это должно было касаться только тех частей статьи, которые связаны со сбытом.

Если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то планировалось установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Но планку предлагали снизить: от 6 до 15 лет.

В то же время за оборот без цели сбыта (фактически потребителям) наказание менять не планировали. Сейчас за это грозит от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Изменения в УК были приняты в первом чтении, однако 19 декабря 2018 года во время второго чтения в парламенте стало известно, что из законопроекта исключили новеллы по наркотической статье.

«По законопроекту остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов, касающихся снижения нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса. Также в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — сообщил депутат Василий Чекан.

Он добавил, что вопрос по изменениям в статье 328 УК «требует дополнительного времени для глубокой проработки». Эти нормы изъяты для согласования позиций, они будут рассмотрены позже в рамках другого законопроекта.

«Сроки назвать пока трудно», — признал спикер парламента Владимир Андрейченко.

2 апреля 2019 года около 30 человек пришли к Дому правительства, чтобы узнать о сроках рассмотрения депутатами изменений в антинаркотическую статью. Тогда стало известно, что Совмин не согласовал предложения об изменениях в ст. 328 из-за позиции МВД.

19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после выступления с посланием народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко заявил, что амнистии для производителей и распространителей наркотиков не будет. «Если только посмотрим персонально, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики, — добавил он. — И то исключительно только в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря жестокие решения принимали, в том числе законы вместе с вами, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, желательно, чтобы и не употребляли (там поменьше наказание). Но наркота — это страх, это трагедия, это беда».

 
 
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Об этом объявлено представителям родственников осужденных по ст. 328 во время встречи 29 апреля с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по...
 
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