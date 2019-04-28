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Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

29.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Православные верующие переживают Светлую седьмицу. Сегодня, 29 апреля, в соборе Преображения Господня состоялась Божественная литургия, которую возглавил епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

По окончании службы владыка Порфирий обратился с проповедью к прихожанам. Он подчеркнул, что Воскресение Иисуса Христа – это основа нашей веры. Без Воскресения Иисуса не было бы вечной жизни.

Свидетельства о Христе нам оставили четыре евангелиста. Странно, что некоторые люди верят в то, что был Александр Македонский или Платон, а в Христа не верят. Хотя подтверждений существования Иисуса гораздо больше, чем свидетельств существования других исторических личностей, о которых знает человечество.

Владыка Порфирий пожелал всем с радостью переживать эти праздничные дни, укрепляться в вере и делиться этой благодатью с другими людьми.

В конце службы за совместную молитву владыку Порфирия поблагодарил настоятель храма отец Анатолий Резанович, а также председатель районного Совета депутатов Сергей Куденьчук.

Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора. 

 
 
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Православные верующие переживают Светлую седьмицу. Сегодня, 29 апреля, в соборе Преображения Господня состоялась Божественная литургия, которую возглавил епископ...
 
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