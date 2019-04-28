|
Епископ Порфирий в Сморгони возглавил Пасхальную Литургию
29.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Православные верующие переживают Светлую седьмицу. Сегодня, 29 апреля, в соборе Преображения Господня состоялась Божественная литургия, которую возглавил епископ Лидский и Сморгонский Порфирий.
По окончании службы владыка Порфирий обратился с проповедью к прихожанам. Он подчеркнул, что Воскресение Иисуса Христа – это основа нашей веры. Без Воскресения Иисуса не было бы вечной жизни.
Свидетельства о Христе нам оставили четыре евангелиста. Странно, что некоторые люди верят в то, что был Александр Македонский или Платон, а в Христа не верят. Хотя подтверждений существования Иисуса гораздо больше, чем свидетельств существования других исторических личностей, о которых знает человечество.
Владыка Порфирий пожелал всем с радостью переживать эти праздничные дни, укрепляться в вере и делиться этой благодатью с другими людьми.
В конце службы за совместную молитву владыку Порфирия поблагодарил настоятель храма отец Анатолий Резанович, а также председатель районного Совета депутатов
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные верующие переживают Светлую седьмицу. Сегодня, 29 апреля, в соборе Преображения Господня состоялась Божественная литургия, которую возглавил епископ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)