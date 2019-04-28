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25 апреля – Всемирный день борьбы с малярией

29.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Глобальная техническая стратегия ВОЗ борьбы с малярией на 2016-2030г.г. ставит задачи к 2030 году: сокращение не менее чем на 90% показателей заболеваемости малярией; элиминацию малярии не менее чем в 35 странах; предупреждение повторного появления малярии во всех свободных от малярии странах.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

в 2017 году малярией заболели 219 миллионов человек в 87 странах;

в 2017 году малярия стала причиной смерти 435 000 человек;

свыше 90% глобального бремени малярии приходится на страны Африки;

каждые две минуты от малярии умирает один ребенок;

каждый год регистрируется более 200 миллионов новых случаев заболевания.

Малярия – это угрожающее жизни заболевание, вызываемое паразитами и передается человеку в результате укусов инфицированных самок  малярийных комаров.

Существует несколько форм заболевания, из которых наиболее тяжелая - тропическая малярия. Скрытый период, от момента заражения до появления первых признаков болезни, зависит от вида возбудителя и составляет от 7 дней до 3-х лет. Основными признаками заболевания являются: повышение температуры, озноб, сильное потоотделение, головная боль, слабость.

Вы собираетесь за границу на отдых или в деловую поездку? В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки существует реальная угроза заражения опасными инфекционными заболеваниями и, в частности, малярией.

Несмотря на то, что прививок от малярии в настоящее время нет, достаточно эффективными мероприятиями, направленными на личную защиту от заражения малярией, являются:

защита от укусов комаров;

химиопрофилактика (прием противомалярийных препаратов).

Для защиты от укусов комаров необходимо:

● одеваться в возможно более плотную, максимально закрытую одежду светлых тонов при выходе из дома в вечернее время;

● наносить репелленты (средства отпугивающие комаров) на открытые участки тела;

● спать в засетченной комнате или под пологом, обработанным инсектицидом; при залете комаров помещение обработать инсектицидным аэрозолем.

Рекомендации по химиопрофилактике:

● химиопрофилактику следует начинать за 1 - 2 недели (в зависимости от препарата) до прибытия в зону риска заражения, продолжать весь период пребывания и 4-6 недель после выезда;

● строго придерживаться режима приема препарата (доза, периодичность, продолжительность), только регулярный прием препарата обеспечивает его защитное действие. Для получения рекомендаций по подбору препарата для химиопрофилактики в соответствии со страной пребывания, дозировки и схемы приема, необходимо не позднее, чем за две недели до выезда, получить консультацию у врача-инфекциониста.

ПОМНИТЕ! Чем точнее Вы будете выполнять правила профилактики малярии, тем меньше вероятность заболеть этой болезнью.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
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Глобальная техническая стратегия ВОЗ борьбы с малярией на 2016-2030г.г. ставит задачи к 2030 году: сокращение не менее чем на 90% показателей заболеваемости малярией;...
 
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