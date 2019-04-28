Защита прав трудящихся – главная задача профсоюзов Беларуси

Источник материала: Полесская правда



1 мая 2019 года профсоюзные организации Беларуси отмечают знаковую дату – 115-летие профсоюзного движения. За это время профсоюзы стали социальной реальностью и включены в структуру общества в качестве важнейшего элемента. Главная задача профессиональных союзов – движение трудящихся для объединения усилий в защиту своих социально-экономических и политических прав и интересов. За прошедшие годы для этого использовались самые разные формы и методы работы, в основном соизмеримые с требованиями времени, эпохи. Были и периоды борьбы, и периоды противостояния, и созидания, и саморазрушения. Были и явные ошибки. Были и важные достижения.

1 мая для профсоюзов не только «профессиональный» праздник, но и день, когда подводятся итоги сделанного за трудовой год. С каким багажом профсоюзы пришли к нынешнему празднику? Об этом рассказывает председатель Пинского районного объединения организаций профсоюзов Виталий Евгеньевич Наривончик.

— Многое было сделано в нашем районном объединении. Самое пристальное внимание было уделено вопросам защиты трудовых прав членов профсоюзов, вопросам безопасности труд. Некоторые вопросы обсуждались на заседаниях районного исполнительного комитета.

Хочу сказать, что защита прав трудящихся, отстаивание их интересов – наше основное направление работы. В целом по стране по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов в 2018 году работникам возвращено 4 243 177 руб. незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм. Такие результаты показал общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников, который проводится профсоюзами постоянно.

Мониторингом были охвачены 16 770 организаций и предприятий страны. По результатам общественного контроля выявлено свыше 41 тыс. нарушений законодательства о труде, 342 уполномоченных должностных лица нанимателя привлечено к дисциплинарной ответственности. Правовая защита трудящихся – одно из основных направлений работы профсоюзов. И надо отметить, что почти все нарушения устраняются в положенный срок. Большинство проблем, которые вы видим в ходе мониторингов или с которыми к нам приходят граждане, нам удается решить путем переговоров с руководством организаций. Но если мирным путем разрешить ситуацию не получается, мы готовы отстаивать интересы трудящихся в судах.

За 2018 год по просьбам работников было подготовлено 662 процессуальных и иных документа, из них – 498 в судебные органы, 121 заявление в комиссии по трудовым спорам. В пользу работников были рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 99 человек.

И за каждой этой цифрой стоят реальные люди, которым мы помогли решить конкретную проблему. Я считаю, что это как раз те дела, которыми можно гордиться!

— Каждый последний четверг месяца в нашем районе вы проводите правовые приемы.

— Выездные правовые приемы – это только одна из форм работы. И если у человека возникают вопросы, не обязательно ждать до приема, можно в любое время позвонить или прийти ко мне, связаться по телефону с юристами ФПБ, оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ работает сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь.

Анализ содержания обращений показывает, что основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем – пенсионного (10%).

— Какие важными для профсоюзного движения страны событиями был ознаменован прошедший год?

— В 2018 одним из важнейших вопросов, конечно же, была работа над законопроектом Трудового кодекса. Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков этого документа. В целом в него было внесено порядка 40 предложений. Все они сформированы на основе тех запросов и проблем, с которыми к нам обращаются члены профсоюза и трудовые коллективы. В результате совместной и, надо сказать, достаточно обстоятельной работы с другими заинтересованными сторонами большая часть наших инициатив была учтена.

Еще одно важное событие конца прошлого года – это подписание Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 – 2021. В новом Генсоглашении годы нашли отражение все наиболее значимые для нашего общества вопросы: рост зарплат и обеспечение занятости населения, цены на важнейшие продукты питания и социальные гарантии. Собственно, эти темы постоянно обсуждаются социальными партнерами на всех уровнях. В результате переговоров все стороны смогли найти компромиссы для спорных вопросов и сохранить гарантии для трудящихся, прописанные в предыдущем соглашении, а по ряду вопросов даже усилить их. Так, к примеру, учтено предложение о разработке мер по защите материальных прав работников в случае банкротства организации. По мнению социальных партнеров, этот вопрос требует дополнительных законодательных решений. Также по инициативе ФПБ расширен перечень гарантий, рекомендованных для включения в коллективные договоры. Это касается норм о стимулировании повышения квалификации и обучения работников, развитии института наставничества, а также о защите трудовых прав работников при их увольнении в случаях реорганизации предприятий. Кроме того, расширены возможности для трудоустройства молодежи, людей с ограниченными возможностями и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

К слову, этот 2019 год – особенно ответственный для профсоюзного движения всей страны. Так как это отчетно-выборный период. Во всех первичках проходят собрания трудовых коллективов.

— С мая 2017 года прошлого года ФПБ проводит так называемый «народный» мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. Расскажите о результатах этой работы.

— Это важное направление работы, потому что уровень цен, как и уровень заработной платы – это факторы, которые влияют на уровень жизни людей. Нашим «народным» мониторингом охвачены 274 магазина во всех регионах страны. Цены смотрятся на 98 наименований продуктов – крупы, молочная продукция, мясо, курица, детское питание, то есть на социально значимые группы товаров и услуги. Помимо продуктов питания под контролем специалистов ФПБ и стоимость одежды, белья и обуви, медикаментов и лекарственных средств. В период подготовки детей к школе проводится мониторинг наборов одежды, белья, обуви и канцелярских принадлежностей для учащихся.

Представители профсоюзов посещают магазины и в специальное приложение в телефоне или планшете вносят стоимость товаров. Далее информация в электронном виде поступает в базу Федерации профсоюзов Беларуси, где специалисты занимаются анализом полученных значений. Информация анализируется не только на предмет роста или снижения цен на отдельные категории товары, но и в сравнении со средним доходом населения того или иного региона. Надо сказать, что эта работа ведется в тесном взаимодействии с МАРТом, Нацбанком, производителями и представителями торговых сетей. Это позволяет выяснить на каком этапе в пути от производителя к потребителю цена товара вырастает, по каким причинам происходит его рост и исходя из этого регулировать данные процессы.

В прошлом году остро стоял вопрос повышения цен на оплату общежитий. Ситуация вызывала обеспокоенность ФПБ, потому что рост сумм оплаты составил от 24 до 96%, а в общежитиях, как правило, проживают не самые обеспеченные граждане страны. У работников ряда предприятий на эти расходы уходило более 30% от зарплаты. Федерация профсоюзов обратилась в правительство с предложением ввести понижающие коэффициенты при оплате за проживание в общежитиях, а также учесть преференции для пенсионеров и других уязвимых категорий граждан. По поручению Совмина облисполкомы приняли инструкции, в которых предусмотрели возможность применения понижающих коэффициентов. Брестским и Могилевским облисполкомами уже установлен коэффициент, применяемый при определении размера платы за пользование жилым помещением, в размере 0,2. Сегодня рассматривается вопрос о передаче МАРТ функций по регулированию платы за общежития и уже подготовлен соответствующий проект Указа Президента.

— Буквально на днях отмечался Всемирный день охраны труда. Очевидно, что профсоюзы много делают в этом направлении.

— Вопросы охраны труда – одна из основ деятельности профсоюзов. В целом за 2018 год профсоюзами выявлено более 64 тыс. нарушений законодательства об охране труда в различных сферах. Приостановлена эксплуатация более 2,2 тыс. единиц неисправных механизмов и оборудования, которые могли стать причиной травмирования работников. Технические инспекторы ФПБ приняли участие в расследовании 375 несчастных случаев на производстве, что позволило не допустить ущемления прав потерпевших, семей погибших. В шести несчастных случаях со смертельным исходом и в одном, приведшем к тяжелой производственной травме, профсоюзные техинспекторы труда не согласились с заключениями госинспекторов труда, оформили особые мнения, которые были приложены к документам специальных расследований, дела были направлены в суд. Контролировалась выплата потерпевшим на производстве работникам и членам их семей компенсаций, предусмотренных коллективными договорами.

В 2018 году в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве погибли 144 работника, что на 29 человек больше, чем в 2017 году, и 700 человек получили тяжелые производственные травмы (в 2017 году — 593).

Ежегодно профсоюзами проводится мониторинг соблюдения норм и правил охраны труда при проведении посевной кампании.

Достаточно часто отмечались случаи допуска работников к управлению тракторами, автомобилями без прохождения предрейсовых осмотров, а также применение случайных предметов при ремонте техники. Между тем эти, как некоторые считают, мелочи в результате могут привести к непоправимым последствиям. Также выявлено достаточно много нарушений при проведении обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда. Как показывает практика, нередко именно из-за того, что работника вовремя не проинструктировали, не напомнили про базовые правила безопасности, и случаются травмы на производстве.

К слову, устранение подобных нарушений, как правило, не требует значительных финансовых затрат и зависит в первую очередь от качества организации работ на всех участках. Должна быть ответственность всех – и руководителя, и работников за то, что происходит на предприятии: и за технику безопасности, и дисциплину, и качество работы.

— Какие праздничные мероприятия готовите к 1 Мая?

— 30 апреля мы традиционно откроем обновленную Доску почета на ул. К. Маркса в Пинске, где размещены фото передовиков производства и социальной сферы по итогам работы за 2018 год, а также лучшие предприятия и организации. Еще одно памятное мероприятие состоится в этот же день в Лыще. На здании сельского Дома культуры будет открыта мемориальная доска Героям Социалистического Труда, которые работали в свое время на этой земле, — А.Н. Кулаженко и И.М. Середичу.

— Что хотите пожелать труженикам нашего района в преддверие праздника 1 Мая?

— Поздравляю всех с Первомаем! Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи. От всей души желаю вам в этот день хорошего праздничного настроения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

— Спасибо за интервью.

Беседовала Екатерина МАЙСКАЯ.