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МТС начал включение базовых станций в перегонах минского метро

29.04.2019 17:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

МТС начал включение базовых станций в перегонах на второй ветке минского метро, начиная со станции "Могилевская". В последующем мобильная связь заработает в тоннелях между другими станциями. Пусконаладочные работы идут по плану: оборудование интегрируется в сеть МТС.

Связь вдоль перегонов обеспечивает специальный кабель, излучающий сигнал мобильной сети. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС на каждой платформе и внутри тоннелей в технических помещениях. Такое решение обеспечивает стабильное соединение и высокое качество сигнала на всем протяжении линий метро. Таким же образом были реализованы схожие проекты в других городах мира.

"Мы запускаем мобильную связь в минском метро еще до начала II Европейских игр. Пассажиры смогут свободно пользоваться интернетом, пока едут в поезде. Скорость доступа будет достаточной для просмотра видеоконтента. Все это предоставит больше комфорта как минчанам, так и гостям столицы", – отмечают в МТС.

После реализации проекта во время движения в вагонах минского метро можно будет свободно пользоваться связью без разрывов соединений и потери качества. Несмотря на обилие пассажиров, постоянное движение пропускная способность будет оставаться высокой даже в часы пик.

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МТС начал включение базовых станций в перегонах на второй ветке минского метро, начиная со станции "Могилевская". В последующем мобильная связь заработает в...
 
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