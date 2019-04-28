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В Минске осудили инженера гродненской стройорганизации за взятку в 70 тысяч долларов
29.04.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 апреля суд в Минске рассмотрел уголовное дело в отношении инженера отдела снабжения завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой», обвиняемого в получении взятки,
По материалам дела, обвиняемый, в период с февраля 2016 года по май 2018 года принял для себя в качестве взятки более 140 тыс. рублей за заключение от имени «Гроднопромстроя» с ООО «ИвалексСтрой» договоров на поставку товарно-материальных ценностей. Мужчина действовал по доверенности.
Мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
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