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В Минске осудили инженера гродненской стройорганизации за взятку в 70 тысяч долларов

29.04.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 апреля суд в Минске рассмотрел уголовное дело в отношении инженера отдела снабжения завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой», обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба Верховного суда.

По материалам дела, обвиняемый, в период с февраля 2016 года по май 2018 года принял для себя в качестве взятки более 140 тыс. рублей за заключение от имени «Гроднопромстроя» с ООО «ИвалексСтрой» договоров на поставку товарно-материальных ценностей. Мужчина действовал по доверенности.

Мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
 
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