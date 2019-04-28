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БелЖД на лето запускает поезда к курортам Черного, Азовского и Балтийского морей

29.04.2019 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога в этом туристическом сезоне запускает дополнительные поезда к курортам Черного, Азовского и Балтийского морей, сообщает пресс-центр БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В направлении Адлера, Анапы, Минеральных вод, Одессы с 1 июня по 21 сентября возобновляют свое ежедневное курсирование поезда международных линий № 100/99 Минск-Новоалексеевка с прицепной группой беспересадочных вагонов до Бердянска, № 94/93 Минск-Одесса с прицепной группой беспересадочных вагонов Минск-Херсон.

Также с 10 июня по 7 сентября будет ходить поезд к Болгарскому побережью Черного моря Минск-Варна через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Поезд № 451/452 будет отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17 часов 37 минут и прибудет в Варну в 10 часов 20 минут. 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно.

Из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 19 часов 5 минут и прибывать в Минск 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11 часов 4 минуты соответственно.

К Балтийскому побережью через день из столицы Беларуси отправляются поезда № 87/88 Минск-Рига и № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Поезд № 87/88 Минск-Рига отправляется из Минска в 20 часов 38 минут, прибытие в Ригу — 8 часов 28 минут, из Риги в 20 часов 00 минут, прибытие в Минск — 7 часов 45 минут.

Поезд № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига отправляется из Минска в 0 часов 5 минут и прибывает в Вильнюс в 4 часа 25 минут. В Ригу поезд прибывает в 9 часов 6 минут. В обратном направлении из Риги поезд отправляется в 20 часов 45 минут и прибывает в Минск в 6 часов 9 минут. В составе поезда курсирует прицепная группа вагонов Белорусской железной дороги Минск-Рига. Чтобы попасть на Балтийское побережье, в Риге нужно пересесть на транспорт до Юрмалы.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская железная дорога в этом туристическом сезоне запускает дополнительные поезда к курортам Черного, Азовского и Балтийского морей.
 
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