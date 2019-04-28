В Гродно во дворе частного дома нашли закопанное тело убитого мужчины

Источник материала: Tut.by

Вечером 28 апреля в милицию сообщили об обнаружении на территории частного дома в Гродно закопанных в землю останков человека. После осмотра места следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.





По предварительной информации, погибший — 45-летний житель Гродно. Точную причины смерти мужчины установят эксперты. По подозрению в убийстве задержаны три человека — 1962, 1971 и 1978 годов рождения.





Уже известно, что в этом дворе периодически собираются граждане, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками.