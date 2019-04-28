В Славгороде за наркотики осудили гражданина Грузии, его жена винит себя

Источник материала: Tut.by

Славгородский районный суд 29 апреля признал гражданина Грузии Кахабера Калатозишвили виновным в незаконном изготовлении без цели сбыта, переработке и перевозке экстракционного опиума. И приговорил его к 2 годам в колонии общего режима. Калатозишвили не признает себя виновным, с приговором не согласен и собирается его опротестовать. Жена Калатозишвили считает, что «над мужем издеваются» из-за нее.





13 декабря 2018 года Кахабера Калатозишвили уже судили за то же преступление и так же приговорили к 2 годам колонии, но Могилевский областной суд отправил дело на пересмотр ввиду выявленных нарушений.

Позиция следствия

По данным следствия, обвиняемый вместе с еще одним фигурантом дела Николаем Кочановым, который имел непогашенную судимость за наркотики, изготовили из сорванного в одном из подворий райцентра мака особо опасное наркотическое вещество — экстракционный опиум. Его обнаружили милиционеры, которые 25 июля 2018 года пришли к Кочанову с проверкой. На месте преступления они застали и Кахабера Калатозишвили. Обоих задержали в тот же день.

Кочанов во время следствия сказал, что мак ему принес Калатозишвили, свою вину признал и раскаялся. 13 декабря 2018 года его осудили на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Калатозишвили тогда приговорили к двум годам лишения свободы.

Калатозишвили содержат в следственном изоляторе Могилевской тюрьмы № 4. В судебном зале, как и на первом процессе, он находился в клетке. Прокурор просила суд приговорить его к трем годам лишения свободы.

Позиция подсудимого

На обоих судах Кахабер Калатозишвили не отрицал того, что на работе попробовал наркотик, сваренный Николаем Кочановым. Вместе с тем, опровергает то, что это якобы он привез тому мак. Калатозишвили ссылается на заявление хозяйки подворья, у которой якобы было сорвано растение. Женщина письменно сообщила суду, что на ее огороде мак не рос. Ее заявление приобщили к материалам дела.

Согласно Калатозишвили, сведения его вины держатся на показаниях самого Кочанова и его жены, которые «оклеветали его». Он настаивает, что «они сговорились со следствием, чтобы Кочанов избежал более жестокого наказания», поскольку уже имеет судимость за наркотики.

Калатозишвили считает, что его действия можно квалифицировать лишь по Кодексу об административных правонарушениях как нахождение на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. За это предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин.

Про криминальное дело Кахабера Калатозишвили стало известно от его жены Анжелики, которая в 2018 году голодовкой под могилевской тюрьмой № 4 добилась встречи с арестованным мужем. Женщина связывает его арест со своими попытками получить от медиков компенсацию за нанесенный ее здоровью вред. Женщина настаивает, что из-за ошибочного диагноза врачей стала инвалидом.

В 2013 году ей диагностировали онкологическое заболевание и провели операцию по удалению матки и яичников. Однако гистологический анализ после показал, что рака нет, говорит женщина. Она добилась еще одного обследования, после которого ей диагностировали заболевание эндокринной железы и остеопороз. Объясняет, что в ее костях не задерживается кальций, потому она передвигается на инвалидной коляске. Женщина, мол, обращалась в прокуратуру и Администрацию президента, чтобы наказали виновных в ошибочном диагнозе и инвалидности, но «отовсюду приходят отписки».

За Кахабером Калатозишвили Анжелика замужем с 2014 года. Она беспокоится, что мужа депортируют из Беларуси и она останется одна без опеки. В 2021 году у Кахабера заканчивается срок действия вида на жительство в Беларуси.

По словам женщины, за время судебного процесса никто из посольства Грузии на него не явился. Ранее «Свободе» в посольстве Грузии говорили, что держат на контроле ситуацию с заключением гражданина своей страны и делают все возможное ради его защиты.