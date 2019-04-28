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Дополнительные автобусы на Радуницу

29.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

№№14 Автовокзал - Алексеевское кладбище

9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.45, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.55, 12.05, 12.15, 12.25, 12.35, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.25 ,14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.35, 15.45, 15.55,16.05

№14 Алексеевское кладбище-Автовокзал

10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.45, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.55, 12.05, 12.15, 12.25, 12.35, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.25, 14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.35, 15.45,15.55,16.05,16.15,16.30,16.40,16.50,17.00

№22а 4-поликлиника-Кальвария

9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 11.45, 11.55, 12.05, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.35, 14.45,14.55, 15.05,15.20,15.30,15.40,15.50,16.05,16.15,16.25

№22а Кальвария-4-поликлиника

10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 11.45, 11.55, 12.05, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.35, 14.45, 14.55, 15.05, 15.20, 15.30, 15.40,15.50,16.05,16.15,16.25,16.35,16.50,17.00,17.10

Автовокзал - Стайки (Первомайское)

9.15,10.55,12.35,15.00

Стайки (Первомайское) - Автовокзал

10.05,11.45,13.25,15.50

Автовокзал-Демидовка

9.20,10.10,11.00,11.50,12.40,13.50,14.20,15.30

Демидовка-Автовокзал

10.10,11.00,11.50,12.40,13.30,14.40,15.10,16.20

 
 
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Расписание движения дополнительных автобусов к местам захоронения 7.05.2019г. (Радуница)
 
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