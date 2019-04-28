Дополнительные автобусы на Радуницу

№№14 Автовокзал - Алексеевское кладбище
9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.45, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.55, 12.05, 12.15, 12.25, 12.35, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.25 ,14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.35, 15.45, 15.55,16.05
№14 Алексеевское кладбище-Автовокзал
10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.45, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.55, 12.05, 12.15, 12.25, 12.35, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.25, 14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.35, 15.45,15.55,16.05,16.15,16.30,16.40,16.50,17.00
№22а 4-поликлиника-Кальвария
9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 11.45, 11.55, 12.05, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.35, 14.45,14.55, 15.05,15.20,15.30,15.40,15.50,16.05,16.15,16.25
№22а Кальвария-4-поликлиника
10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.35, 11.45, 11.55, 12.05, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.35, 14.45, 14.55, 15.05, 15.20, 15.30, 15.40,15.50,16.05,16.15,16.25,16.35,16.50,17.00,17.10
Автовокзал - Стайки (Первомайское)
9.15,10.55,12.35,15.00
Стайки (Первомайское) - Автовокзал
10.05,11.45,13.25,15.50
Автовокзал-Демидовка
9.20,10.10,11.00,11.50,12.40,13.50,14.20,15.30
Демидовка-Автовокзал
10.10,11.00,11.50,12.40,13.30,14.40,15.10,16.20