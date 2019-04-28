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Об участии в Республиканском конкурсе инновационных проектов

29.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда организует проведение 10-го Республиканского конкурса инновационных проектов (далее – конкурс).

Победители конкурса имеют возможность получить финансовую поддержку для реализации инновационных проектов, а также коммерциализовать результаты своей научной деятельности.

Участие в конкурсе также способствует информированию потенциальных инвесторов и потребителей о перспективных инновационных разработках участников и продвижению инновационных проектов.

Конкурс проводится в целях стимулирования реализации перспективных инновационных проектов, содействия в поиске инвестиционной поддержки инновационных проектов, коммерциализации результатов научных исследований и разработок. Номинации конкурса: «Лучший инновационный проект», «Лучший молодежный инновационный проект».

Кроме того, в рамках конкурса рассматриваются в том числе проекты-победители республиканских конкурсов, проводимых Министерством образования, Национальной академией наук Беларуси и другими заинтересованными организациями. Для таких проектов предусмотрено выделение денежных средств для разработки бизнес-планов в целях их дальнейшего участия в конкурсе (в соответствии с пунктом 151 Положения о республиканском конкурсе инновационных проектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2010 г. № 98). Перечень проектов-победителей других республиканских конкурсов ГКНТ просит направить в Белорусский инновационный фонд по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в срок
до 10 мая 2019 г.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем приведена в приложении к настоящему письму, а также может быть получена в Белорусском инновационном фонде по телефону
+375 17 336 05 69.

ГКНТ просит распространить информацию о конкурсе, а также обеспечить максимально широкое участие в конкурсе специалистов ваших структурных подразделений и подведомственных организаций, других заинтересованных организаций и лиц.

Информация

о Республиканском конкурсе инновационных проектов – 2019

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь при участии Белорусского инновационного фонда, Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» проводит 10-й юбилейный Республиканский конкурс инновационных проектов.

Конкурс проводится в целях стимулирования реализации перспективных инновационных проектов, содействия в поиске инвестиционной поддержки инновационных проектов, коммерциализации результатов научных исследований и разработок. В рамках конкурса рассматриваются перспективные инновационные проекты с детально проработанной стратегией реализации (коммерциализации) и соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект».

Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица. Участники конкурса самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект. В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» могут принимать участие физические лица, возраст которых не превышает 35 лет.

В целях подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов будет проведен семинар-тренинг с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности и бизнес-планированию.

По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определяет победителей и призеров конкурса. В каждой номинации устанавливаются один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших второе место, и три – занявших третье место.

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии:

за первое место – 60 тарифных ставок 1-го разряда (2 184,00 рублей);

за второе место – 40 тарифных ставок 1-го разряда (1 456,00 рублей);

за третье место – 20 тарифных ставок 1-го разряда (728,00 рублей).

Среди победителей и призеров совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получат сертификат в размере 400 тарифных ставок (14 560,0 рублей).

Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов и формы конкурсной документации можно найти на сайте конкурса http://konkurs.belinfund.by.

Прием заявок и предварительный отбор проектов –
до 15 сентября 2019 года.

Участникам конкурса необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте http://konkurs.belinfund.by, заполнить установленные организаторами формы (заявку, паспорт и бизнес-план инновационного проекта) и направить в печатном виде комплект конкурсных документов в адрес Белорусского инновационного фонда (220012, г. Минск,
ул. Толбухина, д. 2, к. 217).

Контактный телефон +375 17 336 05 69, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 
Теги: Минск
 
 
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