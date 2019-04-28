План праздничных мероприятий

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Сбор колонны в 9.30 около ГУ «Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького». Начало шествия в 10.00.

Шествие пройдет по проспекту Революции, улице Чапаева до сквера, где состоится возложение цветов к памятнику «Жертвам фашизма» (Вечный огонь).

Вы можете также присоединиться к шествию по ходу движения колонны.

Условия участия в акции «Беларусь помнит»: чтобы присоединиться к шествию, достаточно просто прийти с портретом вашего родственника — участника Великой Отечественной войны, внесшего свой вклад в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу.

Мы ждем всех, кто помнит и гордится своими героями и их Великой Победой. Приходите вместе с вашими семьями в День Победы на шествие.

Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Борисове

4 мая

Митинг у памятника павшим в боях с фашистскими захватчиками партизанам бригады «Дяди Коли» (д. Маковье, Мстижский сельсовет), 11.00.

Возложения цветов к памятникам:

— воинское захоронение на кладбище по ул. Заслонова, 10.00;

— памятник Л. Чаловской — пр. Революции, 10.00;

— обелиск «Жертвам фашизма» — ул. 50 лет БССР, 11.00.

9 мая

Республиканская акция «Беларусь помнит», шествие представителей организаций и жителей района — начало шествия у входа в ГУ «Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького», 10.00.

Возложение цветов к памятнику «Жертвам фашизма» (Вечный огонь) — ул. Чапаева, 10.30.

Выставка военной техники — центральная площадь, 9.00 – 15.00.

Тематические выставки, фотозоны — центральная площадь, ул. Чапаева, 9.00 – 15.00.

Концертные программы «Победный май»:

— центральная площадь, 11.00 – 15.00; 19.00 – 22.00;

— площадь 900-летия города Борисова, 12.00;

— ГУ «Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького», 12.00;

— микрорайон Печи, 11.00;

— микрорайон Лядище, 12.00.

Праздничный фейерверк — центральная площадь города Борисова, 22.00.