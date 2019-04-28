Телеграм-канал утверждает, что в военной части могли фальсифицировать диагнозы, военные опровергают

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале NEXTA была опубликована аудиозапись разговора двух мужчин. Канал утверждает, что это разговор бывшего начальника медслужбы элитной витебской части и его подчиненного врача. Из разговора, в котором много нецензурных выражений, можно сделать вывод, что починенный отказывается вносить в историю болезни солдата данные, которые от него требует начальник. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает в комментарии TUT.BY, что врачам приказывали выставлять более легкие диагнозы, чтобы не портить статистику и не выплачивать военнослужащим компенсацию. Один из медиков не захотел подчиниться: уволился — и написал заявление в прокуратуру. Бывший начмед и Министерство обороны опровергают информацию.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Витебская 103-я десантная бригада — та самая, где недавно погиб солдат , и где в декабре 2018 года в отношении старшего сержанта было возбуждено уголовное дело по факту превышения власти, сопряженного с насилием.

— Врачей заставляли выставлять более легкий диагноз, чтобы не портить статистику и не выплачивать страховку военнослужащим, — сообщил TUT.BY источник из 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, знакомый с ситуацией. — Начмеду не раз было сказано, что есть травмы, которые скрывать нельзя. Ответ: делайте то, что мне нужно — и всё на этом. Понятно, что мелкие ушибы, ссадины — это ерунда. Но не серьезные переломы, требующие операции.

А вот что сообщил еще один источник из части:



— Объясняешь начальнику, что нельзя так делать, а он тебе прямым текстом говорит: делайте, как я скажу, все равно спрашивать будут с меня. Но не его подпись стоит в истории болезни, а врача, который поставил диагноз.

В телеграм-канале NEXTA опубликована запись разговора, как утверждает канал, начальника медчасти с подчиненным. Если отбросить многочисленный мат, смысл сводится к следующему: или ты выполняешь приказ — заполняешь историю болезни с нужным диагнозом, или уходишь с работы. При этом один мужчина в разговоре успокаивает другого, мол, тебе ничего не будет, отвечает в таких случаях начмед и командир роты.

Мы связались с бывшим начальников медицинской службы, который проработал в Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде 12 лет. Недавно он ушел со службы — по соглашению сторон. В разговоре с TUT.BY уже бывший начмед сказал, что давно планировал уволиться по семейным обстоятельствам, но нужно было закончить дела по службе. Собеседник категорически отрицает, что заставлял подчиненных подделывать документы, ставить неверные диагнозы. Запись, по его мнению, могла быть смонтирована таким образом, чтобы выставить его в негативном свете.

— Они, может, это подделали. Какой мат? Я всегда был культурным человеком, — пояснил бывший начальник. — Сейчас молодежь пришла такая. Работать никто не хочет, все только хотят деньги. Вот в чем суть проблемы. И когда становится вопрос, что надо идти посмотреть солдат, поговорить, собрать анамнез, назначить лечение, начинаются проблемы. Люди приходят в армию и думают, что так все просто — пришел, посидел, как на гражданке, но армия — это не гражданское учреждение. Здесь есть своя специфика работы. Приходят и спрашивают: «Учение? А почему я должен туда ехать?» Потому что там тоже люди, и им тоже нужно будет оказывать помощь. Один человек ушел, обиженный на жизнь, но коллектив не состоит из одного человека. Почему не поуходили? Большинство ведь осталось. А он чего раньше не жаловался? Боялся? Чего бояться, что уволят? Ну уволят, жизнь на этом не заканчивается. Как можно фальсифицировать диагноз, если есть инструментальное обследование? Вы что, хотите сказать, что можно подделать снимок? Как ты его подделаешь? Если там есть перелом, там будет перелом. Тем более, все истории проверяются. Все начинают выдергивать из контекста и выставляют так, как им надо.

Пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров заявил TUT.BY, что ведомство не подтверждает информацию о том, что в указанной воинской части фальсифицировались диагнозы:

— Если бы это было, виновные давно бы сидели в тюрьме. Если есть хоть намек на преступление, компетентные органы несомненно будут с этим разбираться, по любой информации, даже анонимной.

В прокуратуре Витебской области отказались прокомментировать обстоятельства проверки, которая проходила в части. В общем комментарии ведомства указывается, что прокуроры проверяли исполнение законодательства о сохранности вооружения, боеприпасов и иного военного имущества; о профилактике суицидальных происшествий, гибели, травматизма военнослужащих, рукоприкладства и неуставных взаимоотношений между ними; о безопасном функционировании полигонов; о деятельности медицинской службы соединения и в других сферах. В результате проверок выявлен ряд нарушений со стороны должностных лиц бригады, в том числе и медицинской службы. В порядке реагирования прокуратура Витебской области внесла представления и вынесла предписания об устранении нарушений, в которых инициировала привлечение виновных к ответственности.