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Телеграм-канал утверждает, что в военной части могли фальсифицировать диагнозы, военные опровергают
29.04.2019 18:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Витебская 103-я десантная бригада — та самая, где
— Врачей заставляли выставлять более легкий диагноз, чтобы не портить статистику и не
А вот что сообщил еще один источник из части:
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Мы связались с бывшим начальников медицинской службы, который проработал в Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде 12 лет. Недавно он ушел со службы — по соглашению сторон. В разговоре с TUT.BY уже бывший начмед сказал, что давно планировал уволиться по семейным обстоятельствам, но нужно было закончить дела по службе. Собеседник категорически отрицает, что заставлял подчиненных подделывать документы, ставить неверные диагнозы. Запись, по его мнению, могла быть смонтирована таким образом, чтобы выставить его в негативном свете.
— Они, может, это подделали. Какой мат? Я всегда был культурным человеком, — пояснил бывший начальник. — Сейчас молодежь пришла такая. Работать никто не хочет, все только хотят деньги. Вот в чем суть проблемы. И когда становится вопрос, что надо идти посмотреть солдат, поговорить, собрать анамнез, назначить лечение, начинаются проблемы. Люди приходят в армию и думают, что так все просто — пришел, посидел, как на гражданке, но армия — это не гражданское учреждение. Здесь есть своя специфика работы. Приходят и спрашивают: «Учение? А почему я должен туда ехать?» Потому что там тоже люди, и им тоже нужно будет оказывать помощь. Один человек ушел, обиженный на жизнь, но коллектив не состоит из одного человека. Почему не поуходили? Большинство ведь осталось. А он чего раньше не жаловался? Боялся? Чего бояться, что уволят? Ну уволят, жизнь на этом не заканчивается. Как можно фальсифицировать диагноз, если есть инструментальное обследование? Вы что, хотите сказать, что можно подделать снимок? Как ты его подделаешь? Если там есть перелом, там будет перелом. Тем более, все истории проверяются. Все начинают выдергивать из контекста и выставляют так, как им надо.
Пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров заявил TUT.BY, что ведомство не подтверждает информацию о том, что в указанной воинской части фальсифицировались диагнозы:
— Если бы это было, виновные давно бы сидели в тюрьме. Если есть хоть намек на преступление, компетентные органы несомненно будут с этим разбираться, по любой информации, даже анонимной.
В прокуратуре Витебской области отказались прокомментировать обстоятельства проверки, которая проходила в части. В общем комментарии ведомства указывается, что прокуроры проверяли исполнение законодательства о сохранности вооружения, боеприпасов и иного военного имущества; о профилактике суицидальных происшествий, гибели, травматизма военнослужащих, рукоприкладства и неуставных взаимоотношений между ними; о безопасном функционировании полигонов; о деятельности медицинской службы соединения и в других сферах. В результате проверок выявлен ряд нарушений со стороны должностных лиц бригады, в том числе и медицинской службы. В порядке реагирования прокуратура Витебской области внесла представления и вынесла предписания об устранении нарушений, в которых инициировала привлечение виновных к ответственности.
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Прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности медицинской службы.
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