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В Бресте оштрафован еще один участник шествия противников аккумуляторного завода

29.04.2019 20:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте суд оштрафовал еще одного участника шествия противников аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 29 апреля судом Ленинского района Владислав Абрамович был признан виновным по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафован на 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 апреля.

"Еще до начала рассмотрения дела в суде вопрос о виновности активиста был решен. По словам Абрамовича, он видел заготовленное постановление у судьи, куда тот вписал только размер штрафа. Это отказ в правосудии", — заявил правозащитник.

Напомним, 15, 24, 25 и 26 апреля этим же судом были оштрафованы по ст. 23.34 КоАП 14 активистов: девять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, четверо — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одна активистка — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.

7 и 14 апреля граждане в очередной раз собрались на площади Ленина. Затем они прошли по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали "Нет заводу!".

Планируется, что 30 апреля суд Ленинского района Бреста будет рассматривать административное дело еще одного активиста.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" возведен на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест". Его планируют запустить в мае. На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг "Брестчанки против свинца", на который собралось около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

25 апреля этого года в Администрацию президента передано новое коллективное обращение противников строительства аккумуляторного завода.

 
Теги: Брест
 
 
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