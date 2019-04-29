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Милиция: Поступило сообщение о заминировании минского аэропорта, отеля «Хилтон» и ж/д вокзала
29.04.2019 23:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минская милиция поздно вечером 29 апреля рассказала о полученном сообщении о минировании минского аэропорта, отеля «Хилтон» и ж/д вокзала.
«В 22.30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта „Минск“, отеля „Хилтон“ и ж/д вокзала», — сказано в
Из указанных объектов эвакуированы люди, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории.
Очевидцы
Судя по фото, у ж/д вокзала стоят машины МЧС и скорой. На места выехали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы.
За последний месяц это не первое сообщение о заминировании крупного объекта в столице. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также
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В 22.30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта Минск, отеля «Хилтон» и ж/д вокзала.
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