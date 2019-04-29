Милиция: Поступило сообщение о заминировании минского аэропорта, отеля «Хилтон» и ж/д вокзала

Источник материала: Tut.by

Минская милиция поздно вечером 29 апреля рассказала о полученном сообщении о минировании минского аэропорта, отеля «Хилтон» и ж/д вокзала.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В 22.30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта „Минск“, отеля „Хилтон“ и ж/д вокзала», — сказано в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

Из указанных объектов эвакуированы люди, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории.

Очевидцы сообщают , что в аэропорту оцепили залы ожидания, кафе, банк. В здании много милиции, работают с собаками, проверяют чемоданы. Один из пользователей сообщает , что на ж/д вокзале якобы сообщили о заминировании камер хранения, но людей, которые стоят за билетами в кассах, пока не эвакуировали. В контак-центре БелЖД TUT.BY сообщили, что поезда ходят по расписанию, никаких задержек нет. Эвакуировали ли людей из здания вокзала, в контакт-центре уточнить не смогли. В справочной аэропорта что-либо сообщить о ситуации затруднились, однако на онлайн-табло задержек рейсов, которые отправляются из Минска, пока нет..

Судя по фото, у ж/д вокзала стоят машины МЧС и скорой. На места выехали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы.

За последний месяц это не первое сообщение о заминировании крупного объекта в столице. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров «Галилео» и «Замок», а также железнодорожного вокзала . 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре «Галерея» . Все сообщения оказались ложными, по каждому из них СК возбудил дела по ч. 1 ст. 340 УК. Расследование дел по минированию общественных мест продолжается. 27 апреля ограничивали движение в метро. Причина: кто-то «заминировал» станцию «Уручье» . Тем же вечером «минера» задержали.