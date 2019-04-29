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Специалисты Кореличского райЦГЭ, ЦСОН Кореличского района совместно с госавтоинспекцией повели акцию «Дом без насилия»

29.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В рамках республиканской акции «Дом без насилия», которая прошла по всей республике с 19 по 26 апреля, на территории Кореличского района был проведён ряд профилактических мероприятий с целью привлечь общественное внимание к проблеме семейно-бытового насилия.

В одном из таких мероприятий приняли участие заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации ЦСОН Кореличского района Елена Утина, специалист отделения социальной адаптации и реабилитации ЦСОН Кореличского района Татьяна Данивко, инструктор-валеолог Кореличского райЦГЭ Людмила Волосевич и инспектор ДПС ОГАИ Кореличского РОВД капитан милиции Денис Бринкевич. Главными героями акции стали водители транспортных средств, многие из которых и  не знали о проводимой акции. Они не только сами получили полезную информацию, но и помогли узнать о существующей проблеме окружающим, разместив на заднем стекле автомобиля листовку «Останови насилие в семье».

Специалисты Кореличского райЦГЭ, ЦСОН Кореличского района совместно с госавтоинспекцией повели акцию «Дом без насилия»

Специалисты Кореличского райЦГЭ, ЦСОН Кореличского района совместно с госавтоинспекцией повели акцию «Дом без насилия»

Специалисты Кореличского райЦГЭ, ЦСОН Кореличского района совместно с госавтоинспекцией повели акцию «Дом без насилия»

Специалисты Кореличского райЦГЭ, ЦСОН Кореличского района совместно с госавтоинспекцией повели акцию «Дом без насилия»

О серьёзной проблеме семейно-бытового насилия также рассказали работникам торговых объектов г.п. Кореличи.

Специалисты Кореличского райЦГЭ, ЦСОН Кореличского района совместно с госавтоинспекцией повели акцию «Дом без насилия»

Специалисты Кореличского райЦГЭ, ЦСОН Кореличского района совместно с госавтоинспекцией повели акцию «Дом без насилия»

 
 
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В рамках республиканской акции «Дом без насилия», которая прошла по всей республике с 19 по 26 апреля, на территории Кореличского
 
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