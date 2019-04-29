Кому разрешается въехать в пункт пропуска без очереди?

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Грядет сезон очередных летних отпусков. В пунктах пропуска через Государственную границу этот период всегда напряженный, как для проезжающих граждан, так и для работников таможни. Резко возрастает поток граждан и транспортных средств, пересекающих границу. Как рассказали в Гомельской таможне, въезд в пункты пропуска осуществляется в строгой очередности.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2009 №70 утверждено Положение о режиме в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.

Данным положением в числе прочих определены следующие основания для пропуска в автодорожные пункты пропуска вне очереди:

государственные, правительственные и парламентские делегации Республики Беларусь;

лица, следующие по дипломатическим паспортам или по служебным паспортам граждан Республики Беларусь;

лица, следующие по извещениям о тяжелой болезни или смерти близких родственников, заверенным врачом или органами внутренних дел, или извещениям, поступающим по дипломатическим каналам;

граждане Республики Беларусь, направляемые на лечение или консультацию за ее пределы Министерством здравоохранения, при наличии решения комиссии Министерства здравоохранения;

лица, следующие по удостоверениям инвалида Отечественной войны, участника войны, инвалида боевых действий на территории других государств, инвалида о праве на льготы, инвалида I группы, а также лица, следующие с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет третьей или четвертой степени утраты здоровья;

организованные группы детей, следующие за границу на оздоровление и лечение;

спортивные делегации Республики Беларусь, спортсмены, команды спортсменов (в том числе клубов по игровым видам спорта), следующие на международные спортивные мероприятия (спортивные соревнования и подготовка к ним, в том числе учебно-тренировочные сборы, конференции, конгрессы, совещания, семинары) в соответствии с республиканскими и местными календарными планами проведения спортивных мероприятий, согласованными с Министерством спорта и туризма, и подтверждающими документами (копия приказа о направлении спортивной делегации Республики Беларусь, копия состава спортивной делегации, копия приглашения для участия в спортивном мероприятии и (или) регламента спортивного мероприятия, переведенные на русский или белорусский язык);

автобусы, выполняющие перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

После въезда на территорию пункта пропуска прохождение всех видов контроля, включая таможенный, осуществляется в порядке общей очередности.

Фото из интернета носит иллюстрационный характер.