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Вернут ли задержанного гендиректора? На «Витебскмясомолпроме» ждут новостей от президента
30.04.2019 06:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко после коллективного обращения работников ОАО «Витебскмясомолпром»
— Пока никто нам не звонил и не писал, закончилась проверка в отношении Валерия Касперовича или еще продолжается. Ждем дальше, надеемся на лучшее, — сообщили в администрации предприятия.
Напомним, коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
— Если он не был задержан с поличным в момент получения взятки, то будет освобожден из-под стражи, если будет доказано, что был задержан с поличным, тогда будет отвечать по закону, — так 5 апреля передали содержание разговора с Кочановой на «Витебскмясомолпроме».
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы не получили.
— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.
28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
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Вернется ли Валерий Касперович на предприятие, пока неизвестно.
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