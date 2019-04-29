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Картина дня: встреча Лукашенко с главой ПА ОБСЕ, развитие местного самоуправления и поезда на курорты
30.04.2019 07:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 29 апреля
Президент Беларуси Александр
Беларусь рассчитывает на
В Минске открылась II Международная парламентская
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил
Работа органов местного управления нацелена на
Рейтинговое агентство
В ближайшие месяцы
Две трети дебютного выпуска евробондов Банка развития
В фонд республиканского субботника, который состоялся 20 апреля, перечислено
На ХХІІІ Международной специализированной
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В Республике Беларусь - Праздник труда.
День международной солидарности трудящихся.
85 лет назад родился Косолапов Яков Егорович (г.Орша Витебской обл.), белорусский композитор. Его творчеству характерна активная разработка музыкального фольклора Витебщины. Среди произведений: вокально-симфоническая поэма "Беловежа", "Белорусская увертюра", пьеса "Успенская горка" для симфонического оркестра, фантазия на тему белорусской народной песни для камерного оркестра, дивертисмент для ансамбля скрипок и фортепиано, хоры, песни, музыка к драматическим спектаклям. Умер в 1982 году.
80 лет назад родилась Гайда Наталья Викторовна (г.Екатеринбург, Россия), белорусская артистка оперы и оперетты, народная артистка Беларуси. Совершенное владение мастерством перевоплощения, танца и пластики в сочетании с ярким, красивым голосом позволило создать на белорусской сцене ряд незабываемых характеров, в т.ч. в национальных опереттах: Настя ("Нестерка" Г.Суруса), Павлинка, Ирина, Катя ("Павлинка", "Поет "Жаворонок", "Неделя вечной любви" Ю.Семеняко), Эпифания ("Миллионерша" Е.Глебова), Агнесса ("Денис Давыдов" А.Мдивани) и др. Лауреат премии имени Ларисы Александровской (1992). Награждена медалью имени Франциска Скорины (1999). Обладательница высшей награды общественного объединения "Союза театральных деятелей" "Крыштальная Паўлінка".
70 лет назад родилась Поплавская Ядвига Константиновна (д.Далидовичи Воложинского р-на Минской обл.), белорусский композитор, эстрадная певица, исполнительница на клавишных инструментах, народная артистка Беларуси. В 1971 г. артистка вокально-инструментального ансамбля "Верасы", с 1987 солистка-вокалистка Государственного концертного оркестра Беларуси. С 1989 г. создатель и руководитель (с мужем А.Тихановичем) первого в Беларуси Театра песни и творческой студии при нем (с 2002 г. продюсерский центр ООО "Профиартвидеон"). Выступала с Тихановичем в составе эстрадного вокального дуэта. Автор кантаты "Сын земли", симфонической поэмы, цикла прелюдий, сонаты, детских пьес для фортепиано, хоров, романсов, эстрадных песен, обработок и аранжировок белорусского песенного фольклора. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1979).
95 лет назад родился Астафьев Виктор Петрович (1924-2001), российский писатель, Герой Социалистического Труда. Автор повестей "Стародуб", "Кража", "Пастух и пастушка", "Царь-рыба", романов "Печальный детектив", "Прокляты и убиты" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 2001 году.
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Картина дня: встреча Лукашенко с главой ПА ОБСЕ, развитие местного самоуправления и поезда на курорты
ВЧЕРА Картина дня. 29 апреля Читать далее на сайте БелТА
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