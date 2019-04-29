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Пьяный житель Могилева забрал футбольный мяч сына у пенсионера с боем

30.04.2019 07:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию Могилева обратился 63-летний пенсионер, который рассказал, что его беспричинно избили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что дом пенсионера расположен сразу же за спортивной площадкой одной из школ города, на которой в тот вечер играли школьники. В какой-то момент футбольный мяч улетел не в ворота противника, а на чужой огород. Подростки постучались в дом и попросили его владельца отдать мяч, на что пенсионер ответил категорическим отказом, порекомендовав прийти к нему с родителями для беседы.

За мячом пришел 54-летний отец одного из подростков.

«Стучащий в дверь возмущенный незнакомец был сильно пьян, он сразу же бросился за мячом и не стал слушать пенсионера, а когда тот преградил ему путь, несколько раз ударил его в лицо, выбив зуб. После этого он забрал мяч и ушел, владелец дома же обратился в милицию», — рассказали в милиции.

В отношении 54-летнего жителя Могилева решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Он задержан.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина был сильно пьян, он сразу же бросился за мячом и не стал слушать пенсионера, а когда тот преградил ему путь, несколько раз ударил его рукой в лицо, выбив зуб.
 
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