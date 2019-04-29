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Журавль в руках. В семье из Лельчицкого района четыре года живет и не улетает свободолюбивая птица
30.04.2019 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У жителей деревни Приболовичи Лельчицкого района Галины и Владимира Лисицких уже несколько лет живет журавль. И никуда не улетает. О необычном случае
Эта история началась четыре года назад. Июльским вечером Галина возвращалась домой из леса и заметила в траве маленького журавлика. Удивительно, но тот, завидев человека, никуда не улетал. Подойдя ближе, Галина поняла — у птенца повреждено крыло. Женщина решила забрать его домой. Там покормила и оставила на ночь под навесом. А утром вышла на улицу и расстроилась — журавль исчез. Но через два дня птица неожиданно закурлыкала у них за забором.
С тех пор своих новых хозяев журавль больше не оставляет. Галина и Владимир назвали его Сироткой.
В еде Сиротка не привередлив. Ест все, что дают, очень любит батон в молоке. С курами, котами и даже собаками, которых в Приболовичах полно, живет дружно. Днем разгуливает по деревне и по полям, а вечером обязательно возвращается домой.
Крыло его уже давно зажило, но новую семью Сиротка покидать не планирует. И даже осенью, когда стаи птиц кружат и зовут его сверху, он лишь курлыкает в ответ.
Как-то, рассказывает Галина, она увидела на поле журавлей, взяла на руки Сиротку и понесла его через канаву — а вдруг захочет к ним. Оставила и пошла — но, когда вернулась домой, питомец уже поджидал ее во дворе.
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Крыло уже давно зажило и летать Сиротка научился, но свою новую семью не оставляет.
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