Журавль в руках. В семье из Лельчицкого района четыре года живет и не улетает свободолюбивая птица

Источник материала: Tut.by

У жителей деревни Приболовичи Лельчицкого района Галины и Владимира Лисицких уже несколько лет живет журавль. И никуда не улетает. О необычном случае рассказывает газета «Светлае жыцце».



Фото из личного архива Галины Лисицкой

Эта история началась четыре года назад. Июльским вечером Галина возвращалась домой из леса и заметила в траве маленького журавлика. Удивительно, но тот, завидев человека, никуда не улетал. Подойдя ближе, Галина поняла — у птенца повреждено крыло. Женщина решила забрать его домой. Там покормила и оставила на ночь под навесом. А утром вышла на улицу и расстроилась — журавль исчез. Но через два дня птица неожиданно закурлыкала у них за забором.

С тех пор своих новых хозяев журавль больше не оставляет. Галина и Владимир назвали его Сироткой.





В еде Сиротка не привередлив. Ест все, что дают, очень любит батон в молоке. С курами, котами и даже собаками, которых в Приболовичах полно, живет дружно. Днем разгуливает по деревне и по полям, а вечером обязательно возвращается домой.





Крыло его уже давно зажило, но новую семью Сиротка покидать не планирует. И даже осенью, когда стаи птиц кружат и зовут его сверху, он лишь курлыкает в ответ.

Как-то, рассказывает Галина, она увидела на поле журавлей, взяла на руки Сиротку и понесла его через канаву — а вдруг захочет к ним. Оставила и пошла — но, когда вернулась домой, питомец уже поджидал ее во дворе.