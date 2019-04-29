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Громкие задержания, элитный детсад, не-Kempinski, «Мстители» и валидольный хоккей - все за вчера

30.04.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы же помните, что завтра выходной? Давайте еще раз проговорим, как будем отдыхать и работать ближайшие две недели (и обязательно прочтите, как в эти странные будни и выходные будут принимать больницы и поликлиники, мало ли что). Погода, кстати, в праздники баловать не будет — так что, увы, ни покупаться, ни позагорать. Зато есть время изучить, какие изменения ожидают белорусов в мае (а изучить стоит — ведь все они отразятся на наших кошельках). Дачники, кстати, завтра подорожает газ в баллонах (а ведь два года цена не менялась!). Но не будем торопиться жить — давайте пока вспомним, чем страна и мир жили вчера.

  • В понедельник стало известно об очередных громких задержаниях. Оказывается, силовики «взяли» заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина (а это, если вы не знаете, один из самых близких и преданных президенту человек), а также гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Говорят, обоих за коррупцию — но эти дела, конечно, не связаны между собой. Интересно, что за последний месяц предъявлены претензии уже второму человеку из ближнего окружения президента. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-президента Национального олимпийского комитета Андрея Асташевича, который много лет играл в хоккей в одной тройке с Лукашенко.


  • А у нас — просто совпадение! — очередной выпуск проекта «Если к вам пришли». Мы уже рассказывали, что делать, если в дверь постучала оперативная группа, как вести себя во время обыска и как свидетель становится подозреваемым. В этот раз говорим о близких задержанного. Что им нужно сразу сделать? Кому звонить, куда бежать? Как правильно собрать сумку в СИЗО? Какие продукты в изоляторе находятся в черном списке, а без чего не обойтись? Вот здесь — все важные моменты.
  • А помните задержанного гендиректора «Витебскмясомолпрома»? Лукашенко после коллективного обращения его работников поручил до 20 апреля разобраться в деле Валерия Касперовича, которого вместе с еще двумя мужчинами задержали в январе этого года по подозрению в получении взятки в 150 тысяч рублей. Однако уже 30 апреля, а новостей о дальнейшей судьбе своего руководителя — вернется он или нет на работу — на «Витебскмясомолпроме» пока не получили… Ждем.
  • Стало известно, кто достроит многострадальный комплекс не-Kempinski у цирка в Минске. Говорят, при наличии денег это несложно, а вот потом оптимальным вариантом там будут офисы. «Самая главная задача — найти нужных клиентов, которым помещения можно либо продать, либо сдать в аренду».
  • У нас появятся новые деньги: в обращение выпустят новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей — и их дизайн должен измениться.
  • А помните детективную историю Галины Юхнович, которая в 90 лет осталась без квартиры в центре Минска и паспорта? Мы рассказывали ее в июле 2018 года. Пожилая женщина до сих пор не вернулась домой, живет в 170 километрах от столицы у подруги, которая о ней заботится. Однако история получила продолжение: Галина Александровна, которая заключила с Евгением Куницким договор ренты на пожизненное содержание взамен на свою однокомнатную квартиру, подала иск в суд и выиграла дело. Теперь парень должен вернуть жилье, которое уже успел оформить на себя, его прежней хозяйке. Вот здесь можно почитать о том, как жизнь и закон все расставили на свои места.


  • Вот у нас очень странная история: в одном телеграм-канале была опубликована аудиозапись разговора двух мужчин — якобы бывшего начальника медслужбы элитной витебской части и его подчиненного врача. Из разговора, в котором много нецензурных выражений, можно сделать вывод, что подчиненный отказывается вносить в историю болезни солдата данные, которые от него требует начальник. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что врачам приказывали выставлять более легкие диагнозы, чтобы не портить статистику и не выплачивать военнослужащим компенсацию. Мы попытались разобраться. что происходит в армии (но это было непросто).
  • Помните дом в Минске, из которого в минувшую пятницу эвакуировали жильцов? Дом был долгостроем, и люди неоднократно жаловались на качество строительства. Около года назад жильцы стали писать во все инстанции, обращая внимание городских властей на то, что во второй секции дома стала деформироваться несущая колонна. Ситуация дошла до той степени, когда уже и неспециалисту было видно — дом «поехал»: трещины были и на фасаде здания, и внутри, и в квартирах. Ремонт несущей колонны начался в минувший понедельник, а в пятницу всех жильцов пришлось эвакуировать. Мы попробовали выяснить, что будет с домом дальше.
  • А если вы не хотите жить в многоэтажках, то всегда можно «психануть» и за месяц и 23 тыс. долларов построить собственный загородный дом. Ну и еще двое друзей понадобятся. Не верите? Смотрите, как получилось у нашего героя.


  • Вы знаете, кто такой Михаил Пронин? Это ресторатор, который работал в Минске, когда многие из вас еще и не родились. Ну, и о Зыбицкой тогда точно еще никто не слышал. Много лет его кафе и рестораны были, как принято говорить, в топе — не страдали от нехватки гостей и прибыли. Все изменилось в 2014-м. Во-первых, кризис. Во-вторых, в городе появились серьезные конкуренты — Зыбицкая и Октябрьская. Поговорили с ним о том, что делать бизнесменам, чьи заведения находятся вне этих локаций. «Где-то в 2010−2012 годах мы со взрослыми коллегами, на то время лидерами рынка (а все мы друг друга, естественно, знаем) сетовали на то, что нам никто не наступает на пятки. Мол, нет молодых рестораторов, которые придут нам на смену. Естественно, мы расслабились, а тут пришли молодые бармены и открыли свои бары, молодые предприниматели — свои рестораны. Они сказали свое слово — и сказали красиво». Кстати, вы не хотите взять в аренду бывшее кафе на 800 «квадратов»? (Безвозмездно — то есть даром, как говорила Сова из «Винни Пуха», помните?)
  • А на месте известного минского ресторана откроется элитный детский сад. Стоимость — 800 евро в месяц, на досуге малыши будут играть в мини-гольф и заниматься йогой… Ну что, уже бежите записываться? Создатели проекта уверены, что спрос на услуги садика значительно превысит его вместимость, поторопитесь.
  • Заметили, что на минских дорогах над знаком «Остановка и стоянка запрещена» появилась необычная табличка? Она сообщает водителям о том, что в этой части улицы в автоматическом режиме фиксируется транспорт, который нарушил правила остановки и стоянки. Что это?! Оказывается, «письма счастья» за парковку уже полетели автомобилистам (и вы проверьте почтовый ящик!).
  • Ого! В Японии вышел комикс по книге нашей Светланы Алексиевич! Видели? Вот здесь есть немного этой манги (вы еще не знаете, что это?).
  • А вы видели, как наши вчера играли в хоккей? Ой, мы уже чуть не плакали у экрана телевизора (даже почти поспорили на исход матча — но потом вспомнили о проигравшем гендиректоре Xiaomi и передумали). Сборная Беларуси стартовала на чемпионате мира в первом дивизионе с тяжелой победы над литовцами (!!!). Да, вы правильно все поняли — нас едва не «сделали» аутсайдеры турнира, начали мы с 0:2! Представляете, о чем уже думали наши парни и их тренер?.. Сегодня сыграем против Венгрии, а уже к концу недели узнаем, будет ли Беларусь в 2020 году вновь соревноваться среди 16 лучших коллективов планеты — а пока давайте расскажем о сильных и слабых сторонах нашей сборной и оценим ее шансы на продвижение.


  • А пока мальчики болели за хоккей, девочки нашей редакции засмотрелись, как тренируются бобруйские спасатели… Помните Евгения Лося, который недавно во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса? Он запостил в инстаграме видео своей тренировки еще с одним пожарным-спасателем — и выглядит это очень эффектно.

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Кстати. А вы уже посмотрели «Мстители. Финал»? Если нет — поспешите купить билет. По лентам соцсетей складывается впечатление, что прошлую ночь в кинотеатре провело полгорода. Ажиотаж вокруг финала «Мстителей» был таким мощным, что спровоцировал слезы зрителей и коллапс служб такси. А мы тем временем попросили двух фанатов вселенной обсудить свои переживания — и сами чуть не расплакались, ага. Фильм, кстати, вот-вот побьет рекорд «Аватара» по кассовым сборам! Ну, а если Marvel — это не ваше, то можем предложить послушать президентский рэп про коня или песню Evanescence «My Imortal», с которой 19-летняя белоруска стала финалисткой шоу на НТВ. Ага, заинтриговали?..

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Теги: Новости, Минск
 
 
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