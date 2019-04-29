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Бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства будет организована в Пинске
30.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинская городская ветеринарная станция ежегодно проводит выездные вакцинации собак и кошек против бешенства. Мероприятия призваны повысить доступность ветеринарных услуг для владельцев домашних животных и обеспечить заботу о здоровье животных. Вакцинации против бешенства проводятся в обозначенные дни месяца бесплатно.
В остальные дни поставить прививку от бешенства можно в ветеринарной лечебнице (ул. 60 лет Октября, 21). Как сообщает сайт лечебницы, на данный момент проходит акция: по вторникам и четвергам стоимость вакцины составляет 1,64 руб. Телефон для справок 34-35-32.
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