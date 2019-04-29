Бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства будет организована в Пинске

Источник материала: Полесская правда

Пинская городская ветеринарная станция ежегодно проводит выездные вакцинации собак и кошек против бешенства. Мероприятия призваны повысить доступность ветеринарных услуг для владельцев домашних животных и обеспечить заботу о здоровье животных. Вакцинации против бешенства проводятся в обозначенные дни месяца бесплатно.



Владельцам кошек и собак необходимо доставить своих питомцев в определенные места и иметь при себе шприц на 2 мл. Возраст животных – от 3 месяцев и старше. Бесплатные вакцинации будут организованы с 9.00 до 16.00 на протяжении 5-26 мая в следующих местах:

5 мая — Жилгородок (рядом с магазином «Восход»);

6 мая — ул. Машиностроителей (рядом с магазином «Верасень»);

8 мая — Верасы по ул. 1-й Новосадской (напротив торгового павильона «Новосад»);

12 мая — ул. Центральная (напротив центральной аптеки);

18 мая — Крайновичи (рядом с магазином № 36 «Бакалея» по пр. Жолтовского, 95);

19 мая — ул. Иркутско-Пинской Дивизии (напротив мебельной фабрики);

25 мая — ул. Парковая (рядом с магазином «Копилка»);

26 мая — Козляковичи (рядом с магазином № 6 «Продукты» по ул. Космонавтов, 42).

В остальные дни поставить прививку от бешенства можно в ветеринарной лечебнице (ул. 60 лет Октября, 21). Как сообщает сайт лечебницы, на данный момент проходит акция: по вторникам и четвергам стоимость вакцины составляет 1,64 руб. Телефон для справок 34-35-32.