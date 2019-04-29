26 апреля в Столинском ГДК  прошёл День призывника

Источник материала: Навiны Палесся





Открыл торжественное мероприятие военный комиссар района подполковник Владимир Коховец, который подчеркнул, что отличие мужчины от мальчишки – это готовность к тяготам и ответственности:

– Желаю, чтобы вы взяли от армейских будней самое лучшее: выносливость, новые навыки, боевое товарищество… Служите так, чтобы мы вами гордились!

– Приходите в нашу большую пограничную семью, – искренне обратился к ребятам заместитель начальника пограничной заставы Владимир Жлабо. И в продолжение беседы познакомил призывников с военнослужащим срочной службы пограничных войск Дмитрием Кожедубом, на счету которого уже два задержания. Дмитрий интересно, легко и с чувством юмора рассказал о своих армейских буднях, каждый из которых интересен по-своему; о чувстве гордости от ощущения «вы охраняете Родину, ребята»…

Заместитель начальника Столинского РОВД подполковник милиции Алексей Козуля в своём слове к призывникам района охарактеризовал День призывника как знаменательный день в жизни каждого. Начинается новый отсчёт, новая жизнь, после которой ребята повзрослеют, приобретут множество положительных качеств.

Сложно представить такой важный день без материнского напутствия. К призывникам Столинщины от имени всех матерей обратилась мама призывника Мария Демко, которая вышла на сцену со слезами на глазах, но совладала с эмоциями, пожелала ребятам Божьего благословения и благополучного возвращения домой:

– Помните: мы вас любим и ждём!

Логичным продолжением торжественного мероприятия стало выступление одного из его виновников – призывника Ивана Казакевича:

– Давайте проведём это время с достоинством и с гордостью вернёмся домой…

Трогательным моментом программы стало обращение к будущим защитникам Отечества отца Леонтия строящегося храма Луки Крымского, который привёл в пример молодому поколению мужество наших предков. Примерно в таком же возрасте они воевали, отстаивали и отстояли нашу мирную жизнь. Отец Леонтий подчеркнул, что ребятам «выпала честь защищать Отечество» и подарил присутствующим иконки святого Луки, который является прекрасным примером самопожертвования.

Программа Дня призывника строилась на видеороликах о быте военнослужащих; особенностях различных родов войск – от спецназа до сухопутных; насыщенных днях, которые ждут ребят совсем скоро. Всем призывникам были подарены патриотичные календарики со снимками родного края…

Культурная программа, предложенная призывникам 2019 года, была очень насыщенной и интересной. Её своим танцем в комуфляжной форме открыли девочки и мальчики Ремельского центра культуры и досуга (руководитель Алла Ильинская). Патриотичным продолжением стало выступление народного ансамбля танца «Рэха» под руководством Елены Волковой. Затем – зажигательное танго от воспитанниц Татьяны Старостиной. Но самым ярким моментом программы (судя по аплодисментам, это не только мнение корреспондента) стало выступление школы единоборств «Эволюция» Дмитрия Мумрикова. И малыши, которые отжимались на кулачках, и подростки в своих поединках продемонстрировали не только блестящие навыки, но и настоящий дух единства. Очень хочется, чтобы призывники прониклись им, ведь перед ребятами новая жизнь, полная трудностей. Трудностей, которые обязательно покорятся настоящим мужчинам, защитникам Отечества…

Лилия ГУЩА

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