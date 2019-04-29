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Вячеслав Максимович – учащийся 11 «В» класса — Нужно идти всё время вперёд…

30.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Вячеслав Максимович – учащийся 11 «В» класса — Нужно идти всё время вперёд…
Вячеслав Максимович – учащийся 11 «В» класса средней школы № 3 г. Столина – не представляет своей жизни без футбола. Занятия спортом – это и его увлечение, и образ жизни. Отрадно, что он здоровый и приносит только пользу молодому человеку.

Вячеслава можно смело назвать лучшим спортсменом школы: он лучший нападающий и лучший бомбардир в учреждении. Педагоги физической культуры учреждения отмечают, что парень очень способный. У него есть неиссякаемый потенциал, но важно, чтобы не пропадало желание постоянно работать над собой, самоусовершенствовать свои навыки, идти к поставленной цели. И Вячеслав стремится исполнить свою мечту. Он хочет стать тренером и заниматься спортом на профессиональном уровне с детишками разных возрастных категорий.
– Хочу учить детей, – делится Вячеслав. – Воспитывать у них любовь к спорту. Считаю, что в наше время очень важно вести здоровый образ жизни. Это набирает все большую популярность среди молодежи. Я увлечен футболом, люблю играть в теннис. У меня много друзей, которые занимают активную позицию, а не сидят за компьютерами или в телефонах. Я нацелен в будущем прививать любовь к физическим нагрузкам, к труду и неустанной работе над собой, чтобы держать себя в нужной форме и достигать определенных результатов. Почему-то уверен, что моя мечта осуществится. По крайней мере, я буду идти к ней, ведь это здорово – работать с детьми, проводить тренировки, каждый день напоминать своим воспитанникам о том, как важно любить спорт. У меня есть достойные учителя, на которых я бы хотел быть похожим. Мне есть на кого равняться. Не говорю о кумирах. Пусть они ими и остаются, ибо это очень высокая планка. Я восхищаюсь их трудоспособностью, силой воли, стремлением к победе и самоотдачей. В будущем, безусловно, буду стремиться достичь определенных результатов, но в первую очередь хочу стать хорошим человеком, профессионалом, чтобы приносить пользу другим.
На первом месте из школьных предметов у Вячеслава стоит физическая культура. Дополнительно занимается в спортивной секции по футболу. Нравится биология, история. Любит узнавать о культуре других стран. С удовольствием посещает уроки учителя географии Ольги Ильиничны Вабищевич, учителя истории Анны Валерьевны Чирец, учителя физической культуры Анатолия Юстиновича Гляда.
Вячеслав принимает активное участие во внутришкольных мероприятиях, отстаивает честь учреждения в районных конкурсах, соревнованиях. БРСМовец с интересом включается в любой проект объединения, участвует в различных акциях. Ему по душе и деятельность юных инспекторов дорожного движения, и клуба веселых и находчивых, поэтому он поддерживает хорошие идеи сверстников или сам выступает их инициатором.
Долгое время парень занимался танцами – насколько позволяло время. Любит посещать отделение плавания в ФСК «Аквамарин». Нравится Вячеславу вместе с друзьями покататься на велосипедах, но он не привык сидеть на одном месте, поэтому категорически отрицает бессмысленное прожигание времени за монитором компьютера. Современной молодежи Вячеслав желает развиваться, заниматься спортом, посещать культурно-массовые мероприятия и получать от этого положительные эмоции и новые впечатления. У каждого должна быть своя цель в жизни, ради которой нужно идти все время вперед и не стоять на одном месте.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
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Вячеслав Максимович – учащийся 11 «В» класса средней школы № 3 г. Столина – не представляет своей жизни без футбола.
 
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