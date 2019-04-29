Трое жителей Лунинца совершили крупную кражу семян и ядохимикатов на общую сумму 46 000 рублей

Источник материала: Навiны Палесся



Сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома совместно с ОУР Лунинецкого РОВД раскрыта кража в особо крупном размере.

В милицию обратился житель Лунинца, начинающий предприниматель, с заявлением о краже с его склада товарно-материальных ценностей (197 литров средств защиты растений различных наименований, 93 упаковки семян свеклы и 38 упаковок семян моркови общей стоимостью более 46000 белорусских рублей), который тот арендовал с целью их хранения. Как выяснилось, помещение закрывалось на два навесных замка, не охранялось, системой видеонаблюдения оборудовано не было.

«После поступившей информации о краже в Лунинец сразу выбыли сотрудники УУР УВД, специализирующиеся на раскрытии имущественных преступлений. Совместно с сотрудниками ОУР Лунинецкого РОВД мы провели оперативно-разыскные мероприятия, кропотливо собирая улики для того, чтобы установить лиц, совершивших указанное преступление», – комментирует старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дягель.

В ходе проведения мероприятий было установлено, что преступление совершили три местных жителя после того, как узнали, что на складе хранится крупная партия ТМЦ на значительную сумму денег. Организатором оказался ранее судимый мужчина 1960 года рождения, пользующийся авторитетом в криминальном мире, который подобрал себе для этого дела еще двух сообщников.





«Кража была тщательно спланирована, злоумышленники пользовались радиостанциями, а спиленные навесные замки выбросили в канаву, чтобы замести следы преступления. Похищенное вывезли в деревню и спрятали в сарае. Однако продать не успели, благодаря оперативности проведения разыскных мероприятий и установления личности подозреваемых» – рассказывает старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Владимир Николаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 УК РБ.

По материалам сайта УВД Брестского облисполкома .

Вероника ГЕЙДЕН