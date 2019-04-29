ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое жителей Лунинца совершили крупную кражу семян и ядохимикатов на общую сумму 46 000 рублей

30.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Трое жителей Лунинца совершили крупную кражу семян и ядохимикатов на общую сумму 46 000 рублей
Сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома совместно с ОУР Лунинецкого РОВД раскрыта кража в особо крупном размере.

В милицию обратился житель Лунинца, начинающий предприниматель, с заявлением о краже с его склада товарно-материальных ценностей (197 литров средств защиты растений различных наименований, 93 упаковки семян свеклы и 38 упаковок семян моркови общей стоимостью более 46000 белорусских рублей), который тот арендовал с целью их хранения. Как выяснилось, помещение закрывалось на два навесных замка, не охранялось, системой видеонаблюдения оборудовано не было.

«После поступившей информации о краже в Лунинец сразу выбыли сотрудники УУР УВД, специализирующиеся на раскрытии имущественных преступлений. Совместно с сотрудниками ОУР Лунинецкого РОВД мы провели оперативно-разыскные мероприятия, кропотливо собирая улики для того, чтобы установить лиц, совершивших указанное преступление», – комментирует старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дягель.Трое жителей Лунинца совершили крупную кражу семян и ядохимикатов на общую сумму 46 000 рублей

В ходе проведения мероприятий было установлено, что преступление совершили три местных жителя после того, как узнали, что на складе хранится крупная партия ТМЦ на значительную сумму денег. Организатором оказался ранее судимый мужчина 1960 года рождения, пользующийся авторитетом в криминальном мире, который подобрал себе для этого дела еще двух сообщников.

Трое жителей Лунинца совершили крупную кражу семян и ядохимикатов на общую сумму 46 000 рублей

Трое жителей Лунинца совершили крупную кражу семян и ядохимикатов на общую сумму 46 000 рублей

«Кража была тщательно спланирована, злоумышленники пользовались радиостанциями, а спиленные навесные замки выбросили в канаву, чтобы замести следы преступления. Похищенное вывезли в деревню и спрятали в сарае. Однако продать не успели, благодаря оперативности проведения разыскных мероприятий и установления личности подозреваемых» – рассказывает старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Владимир Николаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 УК РБ.

По материалам сайта УВД Брестского облисполкома.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками УУР УВД Брестского облисполкома совместно с ОУР Лунинецкого РОВД раскрыта кража в особо крупном размере. В милицию обратился житель
 
Новости дня
Новости общества
 
Бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства будет организована в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика