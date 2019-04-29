В Столинском районе в результате ДТП погиб водитель и ранен пассажир

Источник материала: Навiны Палесся





29 апреля около 03:20 в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Сообщает ОАиП ГАИ УВД .

По предварительной информации: 22-летний житель аг.Ольшаны, управляя автомобилем «Мицубиси-Лансер», двигался по автодороге Р-88, по направлению от Давид-Городока к Столину. На 79-м км водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 22-летний пассажир, односельчанин погибшего, с различными травмами госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Столинская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.

Вероника ГЕЙДЕН