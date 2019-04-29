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В Столинском районе в результате ДТП погиб водитель и ранен пассажир

30.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

В Столинском районе в результате ДТП погиб водитель и ранен пассажир
В Столинском районе в результате ДТП погиб водитель и ранен пассажир
29 апреля около 03:20 в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Сообщает  ОАиП ГАИ УВД.

По предварительной информации: 22-летний житель аг.Ольшаны, управляя автомобилем «Мицубиси-Лансер», двигался по автодороге Р-88, по направлению от Давид-Городока к Столину. На 79-м км водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 22-летний пассажир, односельчанин погибшего, с различными травмами госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Столинская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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29 апреля около 03:20 в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Сообщает  ОАиП ГАИ УВД. По предварительной информации:...
 
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