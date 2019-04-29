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Требования к водителям в новых Правила автомобильных перевозок пассажиров

30.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Требования к водителям в новых Правила автомобильных перевозок пассажиров
Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 г. № 636, вступила в силу 12 октября 2018 года.

Согласно Правилам, допускаются к выполнению:

— городских и пригородных автомобильных перевозок пассажиров автобусами – водители не моложе 21 года, имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, составами транспортных средств соответствующей категории — «D» или «D» и «DE»;

— междугородных автомобильных перевозок пассажиров автобусами – водители, имеющие общий стаж работы не менее двух лет в качестве водителя транспортных средств категории «D»;

— международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами категории М2 – водители, имеющие общий стаж работы не менее двух лет в качестве водителя транспортных средств категории «D»;

— международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами категории Мз – водители, имеющие общий стаж работы водителем автобуса категории Мз не менее трех лет;

— автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси – водители не моложе 20 лет, имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» и общий стаж управления автомобилем не менее двух лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года.

Стаж работы в качестве водителя автомобиля подтверждается при приеме его на работу трудовой книжкой, а при необходимости – справками о периоде работы, службы с предыдущих мест работы, заверенными копиями приказов или трудовых договоров (контрактов).

Стаж управления автомобилем подтверждается водительским удостоверением.

Водители, выполняющие автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси и международные автомобильные перевозки, должны пройти обучение в рамках образовательной программы обучающих курсов в соответствии с программой, утверждаемой Минтрансом, в учреждениях образования, иных организациях, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Водитель допускается автомобильным перевозчиком к выполнению автомобильных перевозок пассажиров после прохождения в установленном порядке обязательного медицинского переосвидетельствования водителей механических транспортных средств, а также предрейсового медицинского обследования перед началом работы.

Начальник регионального
отдела контроля автомобильного
транспорта в г. Пинск филиала
Транспортной инспекции
по Брестской области
Махновец С.М.

 

 
 
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Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 г. № 636, вступила в силу
 
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