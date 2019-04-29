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Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров

30.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров
С 12.10.2018 вступили в силу изменения в Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972.

 Установлены требования к тому, что должно находиться в салоне транспортного средства.

Это информация о водителе, перевозчике, маршруте, тарифах и пр. Отдельно указано, что в каждом автобусе с допустимой массой более 5 000 кг. (обычный городской автобус) при выполнении городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении должно быть не менее четырех специально обозначенных мест для пассажиров с детьми дошкольного возраста, беременных женщин, инвалидов и престарелых граждан.

 В Правилах подробно описан внешний вид автомобиля-такси.

Автомобиль-такси должен быть окрашен в желтый цвет или иметь по всей длине на боковых поверхностях полосу желтого цвета. На крыше автомобиля-такси должен быть размещен опознавательный фонарь оранжевого цвета. Автомобиль-такси также должен иметь композицию из квадратов черного цвета, расположенных в шахматном порядке. Теперь на правую и левую передние двери автомобиля-такси наносится краткое наименование (фамилия и инициалы) автомобильного перевозчика, его УНП.

Также в такси на видном для пассажира месте должны быть размещены данные о водителе и перевозчике, наименование и телефон диспетчера такси, тарифы для данного автомобиля и даже пример расчета оплаты проезда несколькими пассажирами.

В соответствии с измененными правилами автомобиль-такси должен быть оборудован кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. Он должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивать доступность информации для пассажира.

 Изменены правила перевозки в пригородном, междугородном и международном сообщении.

Новой редакцией Правил прямо определен порядок предварительной продажи и бронирования мест для пригородных перевозок. Так, бронирование может производиться при наличии свободных мест. Бронирование начинается не позднее чем за 15 дней и заканчивается, как правило, не позднее 00:00 часов дня отправления автобуса в рейс. В случае невостребования билета за один час до отправления автобуса бронирование аннулируется.

Правилами более подробно урегулирована деятельность междугородних перевозчиков. Теперь выполнение внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении без заключения соответствующего договора с регулятором не допускается. Право на выполнение таких перевозок подтверждается выдачей автомобильному перевозчику разрешения.

В случае международных перевозок расписание движение по новым правилам должно включать также время пересечения границы Республики Беларусь и пункты пропуска через нее, а в случае пересечения границ между иными государствами — время их пересечения.

Начальник регионального отдела
контроля автомобильного транспорта
в г. Пинск филиала Транспортной
инспекции по Брестской области
Махновец С.М.

 
 
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  С 12.10.2018 вступили в силу изменения в Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008
 
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