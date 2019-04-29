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Вывез мусор в лес. Фотоловушка это «заметила»

30.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Вывез мусор в лес. Фотоловушка это «заметила»

2 апреля в 18 часов 26 минут фотоловушка, установленная в Глусском опытно-производственном лесничестве (квартал 85 выдел 15), зафиксировала автомобиль, который въезжал в лес. Получив фото работники лесной охраны выехали на место, где застали нарушителя, который выбросил бытовые отходы в лес, чем нарушил Главу 7 Лесного Кодекса Республики Беларусь «Охрана и защита лесов». Житель Глуска привлечен к административной ответственности по ч. 1 статьи 15.30 часть КоАП Республики Беларусь «Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности».

ГЛХУ «Глусский лесхоз»

 

 
 
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2 апреля в 18 часов 26 минут фотоловушка, установленная в Глусском опытно-производственном лесничестве (квартал 85 выдел 15), зафиксировала автомобиль, который...
 
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