Вывез мусор в лес. Фотоловушка это «заметила»

Источник материала: Радзiма





2 апреля в 18 часов 26 минут фотоловушка, установленная в Глусском опытно-производственном лесничестве (квартал 85 выдел 15), зафиксировала автомобиль, который въезжал в лес. Получив фото работники лесной охраны выехали на место, где застали нарушителя, который выбросил бытовые отходы в лес, чем нарушил Главу 7 Лесного Кодекса Республики Беларусь «Охрана и защита лесов». Житель Глуска привлечен к административной ответственности по ч. 1 статьи 15.30 часть КоАП Республики Беларусь «Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности».

ГЛХУ «Глусский лесхоз»