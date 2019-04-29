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Правила въезда и пребывания в нашей стране иностранных болельщиков во время Европейских игр

30.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Теперь иностранные граждане могут не обращаться в подразделения по гражданству и миграции, что значительно упростило процедуру, как для самих гостей нашей страны, так и для принимающей стороны. Зарегистрироваться можно через интернет, но только тем, кто въезжал через наши пункты пропуска на Государственной границе, а не прибыл с территории Российской Федерации − на едином портале электронных услуг portal.gov.by. За электронную регистрацию не нужно платить госпошлину.

Для регистрации через интернет нужно:

-зарегистрировать личный кабинет на portal.gov.by;

-выбрать во вкладке «Доступные услуги» категорию «Гражданство и миграция»;

-заказывайте услугу регистрации, заполняйте заявление, отравляйте;

-вам придёт сообщение об успешной регистрации по указанному адресу пребывания.

Регистрироваться должны все иностранцы, временно пребывающие в Беларусь. Республикой Беларусь подписаны соглашения с Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией, Казахстаном и Россией, граждане которых могут находиться в Беларуси до 30 и 90 дней без регистрации соответственно.

Если иностранные граждане  собираются превысить этот срок, то нужно получить разрешение на временное или постоянное проживание в зависимости от целей въезда.

Если иностранцы, приехавшие по «безвизовому режиму», собираются находиться в Беларуси более пяти дней, не включая воскресенья и праздничные дни, им также нужно будет зарегистрироваться.

Обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции по месту пребывания придется в двух случаях: если иностранец захочет продлить регистрацию по тому же адресу, оформленную в электронной форме, или если он прибыл в Беларусь через границу с Россией. Если иностранцы проживают в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, их зарегистрируют данные органы регистрации и выдадут вкладыш к паспорту.

Нужно знать, что в период с 10 июня по 10 июля иностранным болельщикам, прибывшим на  2 Европейские игры, не нужна виза для въезда и пребывания в Беларуси − достаточно оригинального или электронного билета на спортивные мероприятия.

Однако если иностранец планирует пробыть в нашей стране более 5 суток, он обязан зарегистрироваться. Это требование не распространяется на граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана.

Обо всех проблемных вопросах реализации указанной административной процедуры необходимо в рабочее время обращаться в Департамент по гражданству и миграции МВД по телефону 8(017) 218-55-08 и в службу технической поддержки НЦЭУ по телефону 8(017) 229-30-00.

Максим Гурьянов, начальник ОГиМ Борисовского РУВД


          Законодательством Республики Беларусь определено, что иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, обязаны соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь, уважать ее национальные традиции.

            За 3 месяца 2019 года на территории Борисовского района отделом по гражданству и миграции Борисовского РУВД зарегистрировано 356 (2018г -371) иностранных граждан, прибывших в Республику Беларусь. Выдано 128 (2018г - 132) разрешений на временное проживание в Республике Беларусь. Рассмотрено 28 (2018г- 39)  ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства об  оставлении на постоянное жительство в Республике Беларусь. Указанные цифры говорят о том, что количество иностранных граждан желающих посетить Республику Беларусь, а так же проживать и работать на ее территории из года в год остается на прежнем уровне.

             В соответствии со ст. 65 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»  от 04.01.2010 года с территории Республики Беларусь выслано 5  иностранных граждан, в отношении 7 иностранцев вынесены постановления о депортации из Республики Беларусь, все в принудительном порядке.

         Иностранцы, совершившие на территории Республики Беларусь преступления, административные и иные правонарушения, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

         В период с января-март 2019 года иностранными гражданами на территории Борисовского района совершено 6 преступлений (в 2018 году – 2). Из 6 преступлений 2 уголовных дела зарегистрировано  по ст. 371-2 УК Республики Беларусь (нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь).

         Так же хотелось бы отметить, что за привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение календарного года пяти и более раз к административной ответственности, совершение преступлений, а также если иностранцы и члены его семьи, постоянно проживающие в  Республике Беларусь, не имеют законного источника получения доходов, им может быть аннулировано разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.

         В случае, если разрешение на постоянное проживание, выданное иностранцу, аннулировано, иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение одного месяца.

 

С 9 апреля по 12 апреля на территории Борисовского района проходили оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал-весна 2019».

В период проведения мероприятия 13 иностранных граждан привлечено к административной ответственности по ч.ч.1,6 ст.23.55 КоАП РБ (нарушение миграционного законодательства),  по ч.ч.4,5 ст.23.55 КоАП РБ привлечено 6 граждан (предоставление жилых помещений иностранцам, пребывающим на территории Республики Беларусь с нарушением законодательства). По ст.23.53 КоАП РБ привлечено 16 иностранных граждан, имеющих разрешение на постоянное жительство в Республике Беларусь за проживание не по месту регистрации.

Сумма назначенных штрафов  составила 561 рубль, из них  исполнено наложенных взысканий на сумму 510 рублей.

         В период ОПМ «Нелегал-2019» депортирована гражданка Украины в принудительном порядке.

В ходе проведения ОПМ «Нелегал-2019» сотрудниками ОГиМ совместно с сотрудниками ОУР Борисовского РУВД была установлена гражданка Республики Молдова Г., которая объявлена в межгосударственный розыск МЮ Республики Молдова как должник (ответчик) по делам о возмещении ущерба в пользу юридических лиц  У вышеуказанной гражданки было отобрано объяснение, которое направлено в службу судебной полиции Молдавии.

Георгий Кривальцевич, заместитель начальника Борисовского РУВД – начальник милиции общественной безопасности

 
 
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