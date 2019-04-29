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Центр творчества детей и молодежи Борисовского района – это место, где ребята, после череды школьных уроков, окунаются в сказочный мир фантазии и творчества, спорта и позитива. Не одно поколение маленьких жителей Борисовщины, вот уже, на протяжении 95 лет находят себе увлечение по душе. У кого-то детское увлечение становится хобби, а у кого-то и профессией.

Сегодня в ГУДО «Центре творчества детей и молодежи Борисовского района», одном из старейших учреждений дополнительного образования детей и молодежи Минской области, работает множество объединений по интересам, в которых 5453 учащихся в возрасте от 4 лет до 31 года развиваются творчески, физически, интеллектуально. Дом пионеров, так раньше назывался Центр творчества детей и молодежи, был основан в 1924 году в небольшом здании напротив рыночной площади. В 1951 году учреждение переехало в большой двухэтажный дом, построенный в 1913 году. С 2009 года Центр творчества детей и молодежи работает в здании бывшей первой школы, а так же занятия проводятся и в детских комнатах по месту жительства, ЦКРОиР, школе-интернате, общежитиях предприятий, учреждениях образования и культуры города и района.

Уникальный творческий коллектив – это ни много, ни мало – 141 человек, которым руководит Галина Александровна Лужковская. Это люди самых разных профессий, среди них педагоги, музыканты, художники, спортсмены. Обучение ведется по различным направлениям: спортивно-техническое, декоративно-прикладное, ИЗО, музыкальное, хореографическое, вокальное, туристско-краеведческое, экономическое, интеллектуальное и другие.

Декоративно-прикладное творчество.

Научиться мастерству декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развить фантазию и эстетический вкус, творить чудеса своими руками помогают мастера отдела декоративно-прикладного творчества в 8 народных студиях декоративно-прикладного творчества и 4 образцовых коллективах отдела эстетического воспитания. Ребят обучают живописи, дизайну, работе с текстилем, кройке и шитью, вышивке, бисероплетению, тестопластике. Дети создают прекрасные вытинанки, мягкие игрушки, изделия из соломы, керамики, батика, а также осваивают азы иконописи, ткачества, резьбы по дереву, флористики, фотографии.

Огромное внимание педагоги уделяют возрождению и сохранению культурных и духовных традиций белорусского народа. Творческие мастерские отдела декоративно-прикладного творчества всегда вызывают большой интерес, как у своих коллег, так и у педагогов школ города и района.

Эстетическое воспитание

Развить творческие способности, овладеть навыками вокального и инструментального мастерства, проникнуться чувством прекрасного, встретиться с музой театра Мельпоменой, стать настоящими цирковым артистами и акробатами талантливым воспитанникам центра помогают педагоги отдела эстетического воспитания, в котором 36 различных объединений музыкального, хореографического, вокального, театрального и циркового направлений.

Маленькие модницы с удовольствием посещают школу-дефиле «Шпилька» или студию причесок и моды «Леди-совершенство», где учатся разбираться в моде и стиле, создавать эскизы одежды и причесок, делать профессиональный макияж.

Любители музыки учатся играть на фортепиано, гитаре, баяне, струнных инструментах. Интересным и самобытным является ансамбль средневековой музыки «ВIР». Ребята могут посвятить себя эстрадному вокалу. Мальчишки и девчонки развивают творческие способности, овладевают актерскими навыками под руководством педагогов театра миниатюр и театра «Чукокола». Грацию и пластику они оттачивают, занимаясь классическим, народным, эстрадным танцем, современной хореографией, осваивают самые разные танцевальные направления, в том числе и современные: брейк-данс, хип-хоп.

Красивое и яркое название «Танцевальный серпантин» получил Открытый областной фестиваль-конкурс хореографического искусства, который в этом году прошел уже в 5-ый раз по инициативе Главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета, управления по образованию Борисовского райисполкома и ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района». Этот фестиваль объединяет на одной сцене все направления танца, популяризирует хореографическое искусство, объединяет ребята, влюбленных в танец. Объединения хореографического направления «Оникс» (рук. Ю.Л. Гикс), «Реверанс» (рук. Н.А. Лисиченок), «Детство» (рук. Кольцова С.Б.), «Свiтанак» (рук. Мордвинкина Н.А.), «Улыбка» (рук. О.Е. Шадрина), являются ежегодными дипломантами этого конкурса. С каждым годом фестиваль набирает обороты и становится все более популярным, в этом году участвовало более 800 ребят.

В отделе технического и физкультурно-спортивного творчества развиваются два профиля: спортивно-технический и физкультурно-спортивный.

Любители техники, среди которых почти две сотни мальчишек, посещают такие объединения как: «Авиаспорт», «Основы беспилотных летательных аппаратов», «Авиамоделирование», «Начальное авиамоделирование», «Многоборье радистов». Три года подряд (2015, 2016, 2017) на чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии воспитанница объединения по интересам Тихонович Юлия занимала 2 место, а в прошлом году она стала чемпионкой Беларуси, Европы и мира.

Больше 1000 детей, ведя здоровый образ жизни, приходят в Центр творчества детей и молодежи Борисовского района заниматься самыми разными видами спорта: хоккеем, футболом, мини-футболом, смешанными видами единоборств, фитнесом, волейболом, баскетболом, боксом, стрельбой, настольным теннисом, спортивным ориентированием, шахматами, шашками, велотуризмом.

Среди 20 педагогов, приверженцев разных видов спорта, много талантов и старожил. Более 30 лет учит играть детей в хоккей педагог дополнительного образования Анатолий Васильевич Вышедко. Его занятия проводятся на открытой хоккейной площадке Борисовского лицея. За последние три года под руководством Анатолия Васильевича команда по хоккею становилась победителем и призером республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь.

Футбольные команды «УНИКУМ», «Горизонт-ЦТДиМ» – активные участники соревнований разного уровня, неоднократные победители республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. Педагоги Александр Владимирович Жуйков и Илья Николаевич Крякушин стали инициаторами проведения республиканских турниров по футболу в городе Борисове.

В последние годы у ребят повысился интерес к играм в шахматы и шашки. Один из опытнейших педагогов в Минской области Игорь Иванович Федотов подготовил немало кандидатов в мастера спорта, разрядников. С прошлого года в учреждении работает молодой педагог, Михаил Юрьевич Семячкин, который активно пропагандирует свое увлечение шахматами в учреждениях образования города.

При стремительном росте науки и техники актуальным в нашей стране является развитие авиамодельного направления в спорте. В нашем центре успешно действуют объединения по интересам «Авиамоделирование» и «Основы беспилотных летательных аппаратов» под руководством Трухана Виктора Викторовича (дважды Чемпион Мира), где ребята имеют возможность осваивать азы моделирования, получают инженерные навыки по разработке, изготовлению и запуску авиамоделей, а также квадрокоптеров. Его воспитанники являются победителями не только республиканских, но и международных соревнований. Максим Парфенович стал победителем в республиканском конкурсе по основам профессиональной подготовки среди школьников «Junior Skills Belarus».

Одним из ярких объединений по интересам, которые славятся своими победами, является клуб «Смешанные единоборства», под руководством Муравицкого Эдуарда Игоревича (мастер спорта международного класса по борьбе грепплинг Gi и самбо, мастер спорта Республики Беларусь по дзюдо ММА, рукопашному бою, призер чемпионата мира по боевому самбо, чемпион олимпиады боевых искусств по боевому самбо). Воспитанники клуба Ржеусские Максим и Артем являются победителями профессиональных боев по кикбоксингу (Китай), призерами чемпионата Республики по рукопашному бою, грепплингу и боевому самбо, призерами экстримальных игр по ММА. Мороз Андрей – чемпион международных турниров по рукопашному бою. Василевский Виктор – чемпион международного турнира по кикбоксингу (Китай). Крышталь Никита – многократный чемпион первенства Республики Беларусь по рукопашному бою, грепплингу и кикбоксингу.

Интеллект плюс творчество.

Развивая в детях познавательно-творческие интересы, педагоги учат своих воспитанников думать, рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, фантазировать, изобретать.

Лирическим натурам, увлекающимся поэзией и прозой, всегда рады в литературных объединениях «Сначала слово, потом игра», «Слово», «Золотое перо», «Кладовая слов русского языка». Те, кто стремиться развиваться интеллектуально, увлекаются иностранными языками, математикой, краеведением, музейным делом, волонтерством.

Особого внимания заслуживает объединение по интересам «Бизнес-класс» (рук. Л.М. Кочеткова). На занятиях учащиеся знакомятся с индивидуальной диагностикой по профориентации, с диагностикой лидерских качеств, получают индивидуальные консультации по направлениям самореализации, формируют системные знания, представления и навыки по планированию карьеры. Учатся анализировать экономическую деятельность бизнеса, составлять бизнес-план. А еще изучают налоговую систему, бухгалтерский учет. Отправляются на экскурсии по различным предприятиям.

Объединение по интересам «Стимул к успеху» (рук. Максименко А.И.) ориентировано на учащихся старшего школьного возраста. Цель программы – повышение уровня гендерной культуры учащихся и содействие успешной их социально-психологической адаптации и социализации.

Развитие лидерских качеств, организаторских способностей – основная задача «Школы лидера», в которой занимаются в основном активисты пионерских дружин школ. В процессе деловых игр и тренингов ребята знакомятся с основами лидерства, приобретают коммуникативные навыки, умения работать в группе и принимать коллективные решения. Целеустремленные школьники-активисты, которые стремятся к лидерству и всегда желают находиться в центре событий, посещают клуб «Дебаты» (рук. Радионова Ф.Л.).

В прошлом году начала работать районная заочная школа «Лидер», которая является составной частью работы по подготовке лидеров общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». Занятия в ней помогают дистанционно овладеть знаниями и лидерскими умениями.

С большим желанием учащиеся посещают объединения: «Юный лингвист», «Занимательная математика», «Мир чисел», «Замечательная химия», «Юный журналист», «Эврика», где опытные педагоги проводят с учащимися интересные и познавательные занятия. Ежегодно педагоги и их учащиеся принимают активное участие в районных, областных и республиканских конкурсах, занимая почетные места.

С сентября 2009 года действует Молодежный парламент, который является генератором молодежных идей и инициатив в Борисовском районе. В ноябре 2011 года он получил статус «клуба ЮНЕСКО». Ребята активно участвуют в проектной деятельности. Их проект «Игроленд» стал лауреатом 3-го конкурса социальных проектов «Social Weekend». Теперь ребята реализуют проект по популяризации активного совместного досуга детей и взрослых, организовывая игротеки, турниры по настольным играм. За 4 года было проведено более 100 игротек, в которых приняли участие около 10 тысяч детей и взрослых, организовано несколько турниров по настольным играм «Каркассон» и «Манчкин», подготовлено 90 game-мастеров.

В 2015 году проект «Школа волонтера» стал лауреатом 5-го конкурса социальных проектов «Social Weekend». Члены школы волонтера организовывают и проводят игровые, танцевальные, образовательные тренинги, обучают ораторскому мастерству, работе в команде, готовят подростков-тренеров.

В 2018 году педагог дополнительного образования Дайнеко Илья Николаевич и клуб ЮНЕСКО «Молодежный парламент» стали победителями областного конкурса проектов по реализации молодежной политики «Молодежный лидер Минщины».

Занятия в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» посещают не только дети, но и взрослые. Например, в школе начинающего педагога-организатора в короткие сроки, в течение трехдневного интенсива, готовят начинающих педагогов-организаторов к работе с детскими и молодежными общественными объединениями. Разработана методическая обучающая программа непрерывного образования педагогов «Компетентность педагога», которая состоит из пяти блоков. Обучаясь, педагоги приобретают новые и систематизируют имеющиеся педагогические, методические, правовые и профессиональные знания и умения, получают возможность осмыслить собственную профессиональную деятельность, проанализировать опыт своей методической работы, сформировать пакет документов практического педагога, знакомятся с передовым опытом коллег в области педагогической и методической деятельности, включаются в инновационный процесс, овладевают нормативно-правовыми документами в области образования.

Современный инновационный мир стремительно меняется. Кто знает, какие знания, умения и навыки будут необходимы нашим детям через десять, двадцать лет? Важно помогать развиваться им всесторонне, добиваться успеха в любимом деле.

За последние 5 лет педагоги и воспитанники Центра творчества более 1000 раз становились победителями и лауреатами международных, республиканских, областных конкурсов. Сосчитать все победы за 95 лет существования нашего учреждения невозможно, да и, пожалуй, не нужно. Главное, что за эти годы поток детей, стремящихся окунуться в атмосферу креатива, искусства, интеллекта, спорта, не иссякает. Приходя к нам в «Домик», (мы так ласково его называем) они с увлечением познают все новое, а значит, даже при стремительно меняющейся жизни, обязательно будут успешными, творческими личностями, смогут легко адаптироваться в любой реальности, которую готовит им будущее.