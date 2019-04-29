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Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут в Беларуси с 1 мая

30.04.2019 11:04 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут в Беларуси с 1 мая
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 26 апреля 2019 года №16 БПМ с 1 мая установлен в размере Br224,02. БПМ в среднем на душу населения повысился на 3,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2019 года.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин) с учетом доплаты в 20% средней заработной платы составит Br229,05.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше - Br56,01, для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br42,01. Надбавка для инвалидов I группы составит Br56,01, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br28,01.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br246,42, инвалидам с детства II группы - Br212,86, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br190,42, инвалидам III группы - Br168,02, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br112,01, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br179,22 до Br246,42.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, составит Br224,02 (в случае ухода за одним таким человеком) и Br268,82 (за двумя и более).

Размер пенсии повысится и для других категорий получателей: героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) будут произведены перерасчеты...
 
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