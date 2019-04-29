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В Минске открылся супермаркет FoodBoard с концепцией «Рецепты на каждый день»
30.04.2019 11:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 30 апреля, на улице Беды, 33 открывается супермаркет нового формата.
Чем FoodBoard отличается от других супермаркетов?
Фишка супермаркета FoodBoard в том, что в нем внедрена концепция «Рецепты на каждый день».
Шеф-повар сети Александр Коршунов разработал рецепты блюд и перенес их на бумагу — для удобства покупателей. Теперь, приходя в магазин, вы можете не задумываться, что приготовить на обед или ужин, — в магазине уже подготовили идеи меню.
А если будут возникать вопросы или предложения, их всегда можно обсудить с шеф-поваром на месте.
Сейчас в FoodBoard продумано более 100 рецептов, рассчитанных на две персоны, разных категорий сложности. Простые блюда с пометкой «повар», более сложные — «су-шеф», сложные — «шеф-повар». Их можно найти на специальных досках, которые расположены на всей площадке магазина и разбиты на разные категории: мясные блюда, рыбные, для вегетарианцев, азиатская кухня, итальянская, соусы, хлеб и прочее. В будущем рецепты будут обновляться каждый месяц.
Кроме самого супермаркета, в сети FoodBoard будет работать ресторан-бистро. Здесь можно будет заказать, кроме напитков, лапшу, суши, жареный рис — все это будут готовить на открытой кухне.
— До этого я не имел опыта работы с магазинами — только с ресторанами. И наша идея в том, чтобы сделать такой ресторанный формат приготовления, отношения к продуктам, к работе на кухне. Но при этом подавать это в рамках магазина и бистро, чтобы сделать этот продукт более доступным для потребителя, — рассказал Александр Коршунов.
Как будет работать FoodBoard?
И бистро, и магазин будут работать с 9:00 до 23:00 без обеда и выходных.
Где еще появятся супермаркеты FoodBoard?
Планируется, что сеть расширится до 15 объектов: супермаркеты FoodBoard будут в каждом районе города. Правда, где именно — пока неизвестно.
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