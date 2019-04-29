ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылся супермаркет FoodBoard с концепцией «Рецепты на каждый день»

30.04.2019 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 30 апреля, на улице Беды, 33 открывается супермаркет нового формата. CityDog.by заглянул в первый магазин сети FoodBoard и узнал, чем он отличается от других минских супермаркетов.


Чем FoodBoard отличается от других супермаркетов?

Фишка супермаркета FoodBoard в том, что в нем внедрена концепция «Рецепты на каждый день».

Шеф-повар сети Александр Коршунов разработал рецепты блюд и перенес их на бумагу — для удобства покупателей. Теперь, приходя в магазин, вы можете не задумываться, что приготовить на обед или ужин, — в магазине уже подготовили идеи меню.

А если будут возникать вопросы или предложения, их всегда можно обсудить с шеф-поваром на месте.


Сейчас в FoodBoard продумано более 100 рецептов, рассчитанных на две персоны, разных категорий сложности. Простые блюда с пометкой «повар», более сложные — «су-шеф», сложные — «шеф-повар». Их можно найти на специальных досках, которые расположены на всей площадке магазина и разбиты на разные категории: мясные блюда, рыбные, для вегетарианцев, азиатская кухня, итальянская, соусы, хлеб и прочее. В будущем рецепты будут обновляться каждый месяц.





Кроме самого супермаркета, в сети FoodBoard будет работать ресторан-бистро. Здесь можно будет заказать, кроме напитков, лапшу, суши, жареный рис — все это будут готовить на открытой кухне.

— До этого я не имел опыта работы с магазинами — только с ресторанами. И наша идея в том, чтобы сделать такой ресторанный формат приготовления, отношения к продуктам, к работе на кухне. Но при этом подавать это в рамках магазина и бистро, чтобы сделать этот продукт более доступным для потребителя, — рассказал Александр Коршунов.

Как будет работать FoodBoard?

И бистро, и магазин будут работать с 9:00 до 23:00 без обеда и выходных.

Где еще появятся супермаркеты FoodBoard?

Планируется, что сеть расширится до 15 объектов: супермаркеты FoodBoard будут в каждом районе города. Правда, где именно — пока неизвестно.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В супермаркете есть идеи для меню, чтобы у покупателей не болела голова, что приготовить из продуктов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут в Беларуси с 1 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика