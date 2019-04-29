Обновленная Республиканская Доска почета открылась в Минске

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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Республиканская Доска почета открылась сегодня в Минске в канун Праздника труда, передает корреспондент БЕЛТА.

На площади Государственного флага состоялся торжественный митинг, во время которого чествовали победителей республиканского соревнования по итогам работы за 2018 год, достигших наилучших показателей в сфере социально-экономического развития.

"2018 год был непростым в экономическом плане. Вместе с тем нам удалось выполнить 7 из 8 ключевых показателей прогноза социально-экономического развития. В 2018 году экономика страны продолжила тенденцию роста. Объем ВВП прибавил на 3%. За истекший трехлетний период экономика выдерживает параметры, определенные программой пятилетки. Практически все ключевые отрасли обеспечили экономический рост. Основным драйвером экономики остается промышленность. По итогам 2018 года объем промышленного производства увеличился на 5,7%. Уверенно прибавляет IT-сектор: рост общей выручки резидентов ПВТ составил рекордные 47%. Экспорт услуг - $1,4 млрд", - сказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

На внешних рынках достигнут значительный прогресс. "Экспорт прибавил почти 15% при положительном сальдо внешней торговли около $700 млн. Это один из лучших показателей за последние 25 лет", - отметил первый вице-премьер.

В первом квартале 2019 года экономика продолжила поступательное движение вперед. "Выполняются практически все ключевые показатели. В стране обеспечивается макроэкономическая стабильность. Инфляция сохраняется в пределах запланированных значений. В экономику республики поступило Br5,2 млрд инвестиций. Положительные результаты экономического развития позволяют обеспечить дальнейшее увеличение реальных денежных доходов населения. Средняя заработная плата за три месяца превысила Br1 тыс. Акцент на ее дальнейшее увеличение будет сделан прежде всего в отношении низкооплачиваемых категорий граждан", - подчеркнул Александр Турчин.

В церемонии открытия обновленной Республиканской Доски почета приняли участие первый заместитель министра экономики Александр Червяков, руководители и представители трудовых коллективов, местных исполнительных и распорядительных органов, ставших победителями соревнования.

В текущем году в соответствии с указом №47 от 12 февраля 2019 года выбор победителей проводился согласно обновленным правилам соревнований. Во-первых, изменилось количество номинаций. Два направления - сфера социально-экономического развития и экономия ресурсов - объединены в одно. На Республиканскую Доску почета впервые занесены две лучшие организации социального обслуживания.

По итогам работы за 2018 год на Республиканскую Доску почета занесены 59 победителей соревнования : административно-территориальные единицы и предприятия. "Многие коллективы городов и районов страны, организации и предприятия проявили усердие, инициативу, слаженность в работе, смогли оперативно реагировать на внешние и внутренние факторы, показали достойные результаты финансово-хозяйственной деятельности", - отметил первый вице-премьер.

В частности, лучшими признаны: среди областей и Минска - Минск, Гродненская и Минская области; среди районов - Могилевский район Могилевской области, Островецкий район Гродненской области, Минский район Минской области, Мозырский район Гомельской области и Брестский район Брестской области; среди городов и районов в городах - Советский и Первомайский районы Минска, Ленинский район Бреста.

Занесение на Республиканскую Доску почета направлено на поощрение лучших регионов и организаций республики и подтверждает общественное признание труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и повышение благосостояния страны.-0-