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Подвиг – рядом с нами

30.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Подвиг – рядом с нами
Завершены работы по тушению пожара в лесном массиве Полесского лесхоза. И в этом огромная заслуга как работников РОЧС, так и сотрудников Полесского и Столинского лесхозов.

Представители этих служб самоотверженно час за часом, день за днём боролись со стихией, не давая огню распространиться далее. Благодаря слаженным действиям, профессионализму, самоотдаче и верности долгу сотрудников, огонь был побеждён.

Подвиг – рядом с нами

Сегодня в Столинском райисполкоме глава района Григорий Протосовицкий вручил благодарственные письма за проявленную отвагу при тушении пожара начальнику Столинского РОЧС Александру Минчику, начальнику караула пожарной аварийно-спасательной части Игорю Бокше, водителю пожарного аварийно-спасательного поста № 14 Дмитрию Сеньковцу, директору ГЛХУ «Полесский лесхоз» Николаю Репетухе, лесничему Колоцкого лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» Николаю Акуличу и леснику Храпуньского лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» Виктору Гайкевичу.

Текст и фото Елены КЛИМУШКО

 
 
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  Завершены работы по тушению пожара в лесном массиве Полесского лесхоза. И в этом огромная заслуга как работников РОЧС, так
 
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