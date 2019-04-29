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О проведении акции
30.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
4 мая 2019 года в рамках проведения республиканской акции, посвященной празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, совершения исполнительных надписей и иным вопросам.
Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью таких мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы размещен на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.
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> 4 мая 2019 года в рамках проведения республиканской акции, посвященной празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, нотариусы...
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