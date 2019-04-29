Ночью 1 мая местами в Беларуси ожидаются заморозки

Источник материала: БелТА

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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 1 мая в отдельных районах Беларуси ожидаются заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью прогнозируется небольшая облачность, днем увеличение облачности. Будет преимущественно без осадков, лишь в дневные часы по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, в отдельных районах Гомельской области - сильные дожди. Ветер восточный 5-10 м/с, днем по юго-востоку республики порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, в отдельных районах заморозки до нуля, минус 2 градуса. Днем будет 12-18 градусов выше нуля, местами по Гомельской области - 9-11 градусов тепла.-0-

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