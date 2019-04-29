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Женщина добилась через суд наказания для бывшего мужа, который оскорблял ее по телефону

30.04.2019 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший супруг оскорблял по телефону минчанку, используя «антиопределитель номера». Женщина обратилась в милицию и после суда мужчине назначили штраф. Подробности сообщает прокуратура Минска.

Бывший супруг звонил женщине по телефону, говорил неприличные слова и оскорблял минчанку. Такое происходило не раз. Женщина обратилась в милицию и написала заявление на бывшего мужа. На мужчину составили протокол по ст. 9.3 КоАП, дело направили в суд.

В суде минчанин вину не признал. Он не отрицал, что звонил бывшей супруге и разговаривал с ней, но пояснял, что это происходило около года назад. В подтверждение своих слов он предоставил данные оператора мобильной связи, согласно которым в указанное заявительницей время звонки с его номера ей не поступали.

Поэтому районный суд решил прекратить дело об административном правонарушении.

Но женщина с таким исходом дел не была согласна. Решение суда она обжаловала в прокуратуре.

Выяснилось, что пояснения мужчины в суде не были правдивы. Разговор между бывшими супругами действительно был тот в день, который указала заявительница. Мужчина звонил со своего номера, но использовал услугу «Антиопределитель номера».

Постановлением председателя Минского городского суда протест прокурора удовлетворен — дело направлено на новое судебное рассмотрение. В итоге мужчину привлекли к ответственности за оскорбление бывшей супруги по ст. 9.3 КоАП, ему назначили штраф — две базовые (1 базовая — 24,5 рубля).

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина звонил с «антиопределителя», поэтому суд не сразу доказал его вину
 
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