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Бесплатные аттракционы и парад. В Витебске 1 мая пройдет праздник на площади Победы
30.04.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Колонна с духовым оркестром пройдет от улицы Калинина до площади Победы,
Начало шествия на улице Калинина — в 9.30. Праздник на площади Победы начнется в 10 часов утра.
В программе — концерт, спортивные состязания, игры, бесплатные аттракционы. С 12.00 до 14.00 можно покататься на каруселях, посетить лабиринт, автодром, аттракцион «Сальто»,
В связи с проведением праздничного шествия на улице Калинина 1 мая ограничат движение транспорта — с 9.00 до 10.00.
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Начало шествия на улице Калинина - в 9.30.
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