Бесплатные аттракционы и парад. В Витебске 1 мая пройдет праздник на площади Победы

Источник материала: Tut.by

Колонна с духовым оркестром пройдет от улицы Калинина до площади Победы, сообщает областное объединение профсоюзов.

Начало шествия на улице Калинина — в 9.30. Праздник на площади Победы начнется в 10 часов утра.

В программе — концерт, спортивные состязания, игры, бесплатные аттракционы. С 12.00 до 14.00 можно покататься на каруселях, посетить лабиринт, автодром, аттракцион «Сальто», уточняет «Витебский курьер».

В связи с проведением праздничного шествия на улице Калинина 1 мая ограничат движение транспорта — с 9.00 до 10.00.

Программа других первомайских развлекательных мероприятий — на сайте горисполкома.