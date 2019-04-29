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В Минском районе по цепочке задержали 10 наркокурьеров

30.04.2019 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе в течение недели были задержаны 10 граждан по подозрению в обороте наркотиков. Цепочка началась с 25-летнего гомельчанина — поставщика товара из России. Об этом сообщает пресс-служба милиции Минской области.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По версии следствия, несколько месяцев 25-летний парень из Гомеля привозил наркотики из России, а потом делил на мелкие партии для курьеров ниже уровнем для продажи на территории района, примерно в 10−20 км от столицы.

«Помимо оптового курьера, были задержаны еще девять человек из Минска, Могилевской и Гомельской областей, работавших на этот же магазин», — говорят в УВД.

Это четверо минчан и парень с Гомельщины — безработные молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет, двое жителей Могилева — 27 лет, ранее уже судимые, семейная пара из Гомеля. У последних, кстати, при обыске машины нашли сотни таблеток с психотропом и гашиш.

Всего в ходе операции изъято около 1,3 кг особо опасного психотропа мефедрон, 340 таблеток экстази, 100 г гашиша и 25 г — марихуаны.

В отношении задержанных возбуждено 6 уголовных дел по частям 1, 2, 3 статьи 328 УК (Хранение и сбыт наркотиков).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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