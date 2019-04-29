Скоро большие выходные. Как будут ездить городские, пригородные и междугородние автобусы

Источник материала: Tut.by

На майские праздники расписание гродненских автобусов изменится. Так, первого мая городские, пригородные и дачные маршруты будут работать в режиме субботы. Также есть изменения и в другие дни больших майских выходных.

Все изменения смотрите в таблицах.



Фото: ap1.by



Фото: ap1.by



Фото: ap1.by