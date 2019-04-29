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Скоро большие выходные. Как будут ездить городские, пригородные и междугородние автобусы
30.04.2019 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На майские праздники расписание гродненских автобусов изменится. Так, первого мая городские, пригородные и дачные маршруты будут работать в режиме субботы. Также есть изменения и в другие дни больших майских выходных.
Все изменения смотрите в таблицах.
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В майские праздники расписание гродненских автобусов изменится.
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