Школьники из Беларуси завоевали 4 медали на Менделеевской олимпиаде по химии

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Фото chem.msu.ru

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники успешно выступили на 53-й международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в конце апреля в Санкт-Петербурге. По ее итогам команда завоевала золотую, серебряную и две бронзовые медали, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

В состав белорусской команды вошли школьники из Минска, Мозыря и Молодечно. На олимпиаде им предстояло выполнить задания трех туров: первый и второй были теоретическими, третий - экспериментальным. "В первом туре участникам предложили восемь обязательных задач. Во втором задания разделялись по темам, соревнующимся предстояло выбрать по одной задаче из каждой: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом. Экспериментальный этап подразумевал наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умение выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике", - рассказали в пресс-центре.

Работы ребят оценивал оргкомитет и методическая комиссия олимпиады, в состав которых вошли профессора и преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - преемница Всесоюзной олимпиады, которая ежегодно проводилась в СССР. После распада Советского Союза традицию возобновили в 1997 году. С 2004 года кроме стран СНГ и Латвии, Литвы, Эстонии в олимпиаде стали участвовать Болгария, Македония и Румыния, с 2012-го - Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году на олимпиаду впервые приехали школьники из Израиля, Монголии и Нигерии, а в этом в соревновании впервые участвовали Австрия, Ирак, Иран, Китай, Словакия, Сирия и Чехия.-0-