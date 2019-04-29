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В Гомеле третий день ищут одиннадцатиклассницу, а в Калинковичах пропал десятиклассник
30.04.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области пропали двое не связанных друг с другом школьников. 17-летнюю гомельчанку ищут уже третий день, 16-летнего жителя Калинковичей — со вчерашнего дня.
В последний раз 17-летняя Кристина Транькова выходила на связь с родными 27 апреля. Сейчас ее телефон недоступен.
Ее приметы: на вид 17 лет, рост 174 см, худощавая, волосы средней длины русого цвета, глаза светло-голубого цвета. В левом ухе сережка с крестиком белого металла.
Была одета: куртка джинсовая синего цвета, штаны джинсовые черного цвета, кроссовки белого цвета Reebok. При себе имела рюкзак черного цвета с коричневыми вставками, на котором имелась надпись красного цвета Supreme.
Родные одиннадцатиклассницы волнуются. Сестра пропавшей девушки рассказала, что раньше Кристина если и уходила, то всегда предупреждала родителей о своем местонахождении.
Если кто-то видел девушку, просьба сообщить по телефонам: +375 29 410−91−2, +375 29 608−27−02 или 102.
В Калинковичах же вышел в понедельник из школы и не пришел домой 16-летний Александр Михневич.
Его приметы: на вид 15−16 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза голубые.
Был одет: куртка короткая камуфлированная зеленого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки оранжевого цвета.
Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавших школьников, сообщите об этом по телефонам: +375 23 454−12−49, +375 23 454−21−09, +375 29 608−45−02, +375 33 680−45−02 или 102.
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В Гомельской области пропали два школьника. 17-летнюю гомельчанку ищут уже третий день. А 16-летнего жителя Калинковичей - со вчерашнего дня.
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