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«Надеюсь, жив». Что слышно о краже 270 тысяч долларов из сейфа ГУБОПиК, за которую ищут подполковника

30.04.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше двух лет назад из здания ГУБОПиК МВД в центре Минска было похищено около 270 тысяч долларов. Подозреваемым оказался сотрудник этого управления. Его и деньги ищут до сих пор. TUT.BY собрал все, что известно об этом деле и самом подозреваемом — подполковнике милиции.


Из этого здания на улице Революционной в центре Минска пропали 270 тысяч долларов в январе 2017-го. Фото: TUT.BY

О краже почти 270 тысяч долларов из сейфа в здании ГУБОПиК МВД стало известно два года назад — но не из официальных сообщений милиции или следователей. Документ об этом появился в украинском Едином реестре судебных решений, когда Беларусь обратилась в соседнюю страну за помощью в расследовании.

Из него следовало: утром 8 января 2017-го в Минске из сейфа в кабинете № 107 в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД было похищено почти 270 тысяч долларов.

Подозреваемым оказался сотрудник этого же управления, за что и получил упрек в спину от главы ведомства Игоря Шуневича: «В семье не без урода, это позор ему и его семье». По версии правоохранителей, фигурант открыл сейф ключом напарника и забрал 269 150 долларов, изъятых во время расследования другого дела. После чего уехал в Украину, а оттуда в Румынию. Там его сначала задержали по линии Интерпола, но потом отпустили.

Напомним, по факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК (Кража), за что грозит лишение свободы сроком от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

Дорога подполковника

С того момента и до осени 2018-го Беларусь не раз обращалась в Украину с запросами, чтобы получить сведения для расследования кражи. Из этих судебных решений, которые есть в открытом доступе, можно узнать ряд деталей.

Фигурант — подполковник милиции. В ГУБОПиК он был старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 3-го управления, где занимаются противодействием экстремизму.

Кража случилась воскресным утром 8 января примерно в 9 часов утра. Спустя четыре часа подозреваемый, согласно документам, пересек границу с Украиной, а к вечеру появился в городе Хотин. Это небольшой украинский городок на 9 тысяч населения в Черновицкой области, совсем рядом с румынской границей. Что привело его туда? Там он наведался к местной жительнице, как потом выяснилось, родной тете.

В 6 утра понедельника он выезжает из Украины в Румынию. Тем временем белорусское МВД, назавтра после кражи, объявляет его в розыск — и мужчину задерживают при попытке вылететь в США. Беларусь отправляет документы на его экстрадицию, но суд Румынии отказывает. И белоруса отпускают.

«Похищенных денег при нем не обнаружено», — указано главное в документах по следам задержания в Румынии. Там же упомянута версия, которую отрабатывали силовики: доллары мужчина мог передать на хранение кому-то в Украине.

Так следователи искали зацепки в телефонных звонках, проверяли тетю в Хотине: через три недели у нее прошел обыск, из ценностей нашли около 8 тысяч долларов. Сравнили номера купюр с теми, что были украдены в Минске — не совпадают, это другие деньги.


В этом доме в Хотине, судя по всему, зимой 2017-го проходили обыски по делу о краже. Фото взято с сайта ok.ru

Тем временем в Украину передали номера краденых купюр, на случай, если их принесут для расчета.

Новостей о расследовании дела в Беларуси не было с осени 2017-го, когда МВД констатировало: в выдаче мужчины было отказано, но его непременно настигнет закон, «как только он выедет за пределы этого государства».

Адвокат: где деньги — не знаю, мы это не обсуждали

TUT.BY выяснил, что подполковника зовут Станислав Я., и сейчас ему должно быть 37 лет — то есть до пенсии по службе оставалось всего ничего. Он попал в криминальные хроники как сотрудник одной из ключевых структур МВД, хотя мужчину наверняка помнят в Осиповичах. Десятилетие назад его имя мелькало на страницах районной газеты в числе «опытных и энергичных офицеров» из местного РОВД.

Откуда же у него оказался паспорт Румынии? Раньше в СМИ было предположение, что он мог получить гражданство по упрощенной процедуре в Минске. Эта возможность есть у тех, чьи родственники жили на исторических территориях Румынии. Украинский город Хотин когда-то относился к землям румынской Бессарабии. Там у мужчины не только тетя — он сам появился на свет в Хотине, следует из украинских документов.


Хотинская крепость — главная достопримечательность маленького городка на границе с Румынией. Фото: dmitry_vetrov/flickr.com

TUT.BY отыскал адвоката, который весной 2017-го защищал интересы Станислава Я. в Румынии, когда его выдачи добивалась Беларусь по делу о краже в ГУБОПиК. Это Денис Буруян (Denis Buruian), партнер адвокатского бюро Buruian, Caracas si Asociatii в Бухаресте.

Он рассказывает: белоруса задержали в румынском аэропорту имени Анри Коанды 9 января с билетом до США. Мужчина держал путь в Америку, рейсом с пересадкой в Мюнхене, но — «высветился» по базе Интерпола. При нем из денег нашли пару леев (местная валюта), злотых и гривен, долларов и евро — всего примерно 400 долларов, и «не те». Со следующего дня мужчину взяли под арест. Несколько раз срок продлевали, пока белорусская сторона направляла документы с просьбой о его выдаче.

«14 февраля Апелляционный суд в Бухаресте отказал Беларуси в выдаче Станислава. Кстати, эту позицию поддержал и румынский прокурор. На процессе также присутствовал белорусский консул», — говорит адвокат. Через 48 часов решение суда вступило в силу, и Станислав Я. стал свободным человеком.

Выяснилось, что подполковник получил гражданство Румынии еще в октябре 2016-го, за несколько месяцев до событий. А позже, когда он находился под арестом, Министерство юстиции Румынии выдало подтверждающий документ: свидетельство о рождении.

На решение суда, говорит адвокат, повлияло многое: во-первых, Румыния не выдает своих граждан, да и между двумя странами нет договора о выдаче.

«Но кроме того, у вас есть смертная казнь, Беларусь не подписала Европейскую конвенцию по правам человека и Международную конвенцию о выдаче. Плюс пропавшие политики в Беларуси и, как мы считаем, у вас вообще нет прав человека, — перечисляет собеседник. — Даже если бы у него не было гражданства, мы бы выиграли в суде. Было ясно, что если экстрадируют, ему там [будет очень плохо]».

Защитник уточняет, что он занимался именно делом об экстрадиции, а не самой кражей. Он не обсуждал со Станиславом и не знает ответа на главный вопрос — где деньги? Хотя, говорит Денис Буруян, вопрос этот ему задавали, и очень настойчиво.

«После отказа в выдаче мне поступали письма с угрозами, звонки. Такие, мол, „мы вам покажем, докажем“, „доберемся до вас“, „где деньги?“. Как будто я украл! Никак не отвечал, делал скриншоты, я же адвокат, свои права знаю, и не такой молодой, чтобы бояться», — говорит мужчина. По его мнению, сейчас главная цель правоохранителей — вовсе не подполковник, «жив тот или мертв», а вернуть краденое.

Семья напугана, а лучший друг — за решеткой

Раньше было известно, что у подполковника нет семьи, и уезжал он один. Но, как выяснил TUT.BY, уже на новом месте он создал семью, кстати, с белоруской, стал отцом.

Однако спокойной его жизнь вряд ли назовешь. После отказа суда в его выдаче Беларусь подала документы на экстрадицию новой супруги Станислава (на каком основании — доподлинно неизвестно). В мае 2017-го ее арестовывали, у семьи на родине были обыски. Это продолжалось год, пока суд Бухареста прошлым летом снова не ответил отказом.

Но если даже Станислав Я. остался в Румынии и при деньгах, то уж точно не инкогнито. В 2017 году, когда суд решал вопрос о его выдаче, на центральном ТВ вышел сюжет: вся страна услышала о подполковнике из Беларуси, назвали имя и показали снимки, в том числе на фоне известной достопримечательности в Бухаресте — Дворца парламента.

Как сообщали румынские журналисты, мужчина называл себя диссидентом и заявлял, якобы «все ложь, не крал, а дело возбудили, потому что против режима [в Беларуси]».


Фото взято с сайта: facebook.com

«Не знаю, что с ним… Надеюсь, жив», — отвечает на вопрос бывший адвокат Станислава Я. Они виделись последний раз больше года назад, в январе-феврале 2018-го.

В одном из белорусских райцентров TUT.BY отыскал отца Станислава, единственного близкого, который остался в Беларуси. Знакомые семьи поделились, что история далась мужчине тяжело и по нему якобы пришелся первый удар.

«Обращайтесь к компетентным органам, они все расскажут, — ответил Сергей (его имя изменено, как и всех родных Станислава. — Прим. TUT.BY). — Мое мнение может быть другое, я могу думать иначе — но это никого не интересует. С тем, что преподносят, я не согласен. Я уверен, что он не виноват. А меня пытаются переубедить».

Он отказался говорить дальше. Его супруга, мать Станислава, ушла из жизни лет пять назад, но в соцсетях от ее имени на странице пишут ужасные вещи в адрес сына. Также взломаны страницы Станислава, где публикуются упреки семье, а его самого называют крысой (в уголовном жаргоне — тот, кто крадет у своих).

TUT.BY пытался выйти на связь с сестрой Станислава, Ириной, которая несколько лет назад эмигрировала в США. Возможно, именно к ней и держал путь брат — с деньгами или без. Какое-то время она жила в Нью-Йорке, откуда в 2017 году писала заверенное у нотариуса обращение к румынскому суду.

«Хочу заявить, что моему брату и моей семье угрожает опасность, — сообщала она о звонках из Беларуси. — Пытались запугать, требуя информацию о каких-то пропавших деньгах. (…) Мне ясно дали понять, что они ни перед чем не остановятся, и что румынское гражданство ему не поможет (…). Мой отец очень запуган, ему запретили с кем-либо обсуждать происходящее и угрожали, что в случае неповиновения привлекут к уголовной ответственности». Увы, выйти на связь с женщиной нам не удалось.

В ходе подготовки материала выяснилось: хороший друг Станислава Я. попал за решетку буквально через пару недель после кражи в Минске. Это бизнесмен из Осиповичей Виталий Л., а в прошлом — коллега подполковника по службе в Осиповичском РОВД.

В отношении него и еще двух партнеров было возбуждено уголовное дело о хищении денег по инвестпрограмме (в итоге его приговорили к 7 годам лишения свободы). А незадолго до того, зимой 2017 года, Виталия, который когда-то возглавлял районный ОБЭП, проверяли на причастность к похищению денег из сейфа в ГУБОПиК — даже отправляли на полиграф. Но по делу о краже подозреваемым он не проходил.

Официально и не очень

Розыском обвиняемого и пропавших денег занимаются оперативные сотрудники МВД, а разбирательством — Следственный комитет, и там говорят немного:

«Расследование уголовного дела продолжается. Другие подробности в интересах следствия пока не разглашаются», — сообщили в пресс-службе СК.

За кратким сообщением есть вполне понятное послание: погоня за мужчиной продолжается, а задача вернуть 269 150 долларов пока остается не выполненной.

Среди тех, кто знал Станислава, не раз пришлось слышать: этот человек был на хорошем счету, ситуация стала шоком для родных и коллег. Была ли кража спланированной? Ведь гражданство Румынии он получил задолго до момента, когда деньги появились в сейфе. Не говоря о визе в США и билетах, которые явно оформлялись не за один день. А деньги лежали в здании ГУБОПиК ровно две недели.

Говорят, еще до этого он серьезно задумывался об эмиграции из страны. Не исключено, появление четверти миллиона долларов в кабинете рядом показалось мужчине шансом изменить жизнь. Не жалеет ли он об этом сейчас — открытый вопрос.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Больше двух лет назад из здания ГУБОПиК МВД в центре Минска было похищено 270 тысяч долларов. Деньги и мужчину, бывшего сотрудника ведомства, ищут до сих пор.
 
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