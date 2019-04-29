«Нашли в хостеле, паспорта не было». В Испании умер 26-летний белорусский турист

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 19 апреля, минчанин Роман Захарчук уехал в Испанию. В субботу он связался с родными, сказал, все у него хорошо, а на завтра его телефон уже молчал. Не снял он трубку ни в понедельник, ни во вторник. В четверг родным сообщили: Роман умер. «Нам говорят: умер естественным образом, но как? Ему же всего 26», — чуть сдерживает эмоции его брат Юрий и не понимает: почему никто не может объяснить семье, что же все-таки случилось.

Фото предоставлено родными Романа.

В детстве Роман ездил на отдых в испанскую семью, поэтому язык знал хорошо.

— Он был общительный, веселый парень, — описывает брата Юрий. — 20 апреля он отзвонился, что уже в Валенсии, заселился в хостел. Вечером с прогулки позвонил другу, рассказал, что все у него хорошо. Они пообщались — и он собирался возвращаться в хостел.

В воскресенье телефон Романа молчал. В «ВКонтакте» тоже тишина. Вайбер показывал: последний раз молодой человек заходил в мессенджер в 6.40. Родные решили: у парня закончились деньги, мама пополнила ему баланс. Но на связь Роман так и не вышел.

— Во вторник я позвонил в РУВД. Объяснил ситуацию, попросил: «Подскажите, что делать?», — возвращается к происходящему Юрий. — Через полчаса милиционеры были уже у меня, взяли заявление. На утро они съездили к маме. Все детально расспросили, предупредили: если через три дня брат не появится, заведут уголовное дело и будут его искать через Интерпол.

В четверг Юрию из милиции сообщили: брат умер.

— Мне пояснили: информация поступила от консула. Указано: смерть произошла естественным образом. Но что значит естественным образом? — продолжает собеседник. — Он молодой, не болел, занимался боксом. Я пять лет работал на скорой. У нас даже если старик умирает, поясняют: смерть, например, наступила в результате сердечной недостаточности. А тут просто естественным образом, и все. И никаких объяснений.

Сейчас тело Романа находится в Валенсии. По словам Юрия, в Беларусь его должны доставить спустя две недели после трагедии. Ждать семье еще дней семь.

— Оказалось, у брата с собой не было паспорта, только копия. Как так? Куда делся его документ? — не понимает Юрий.

По словам собеседника, брат страховался в компании «Белнефтестрах». В понедельник Юрий туда ходил. Говорит, на столе у специалиста увидел анкету с делом Романа. На анкете написано: «застрахованный умер, авария». А ниже — по-английски: «car incident».

— Я спросил, что за авария. Мне ответили, это же вы нам по телефону сообщили, — продолжает Юрий. — Но как я могу такое сообщить, если я ничего не знаю?

— А вы сами не планировали полететь в Испанию?

— Думал, сразу предполагалось, что мы поедем на опознание. Но позже Испания просто запросила у нашей милиции отпечатки Роминых пальцев, — объясняет молодой человек. — К тому же, у меня не было визы. Да и чтобы ехать, нужно знать испанский. Как я смогу что-то объяснить в полиции, если я не знаю язык? Уже неделю мы живем и не понимаем, что произошло с братом, и никто не дает нам никакой информации.

Александр Ивашкевич, третий секретарь посольства Беларуси в Испании, говорит:

— Посольство проделало необходимую работу в рамках своей компетенции, причина смерти компетентными органами в Испании в посольство не сообщалась, данная информация может быть предоставлена либо родственникам, либо уполномоченным лицам.

В компании «Белнефтестрах» последняя информация по случаю с Романом Захарчуком такая: «По устному сообщению из следственного суда, тело уже можно вывозить. Есть предварительные данные по вскрытию, однако сам протокол еще не готов».

— Мы запросили протокол полиции, — поясняет начальник отдела добровольного страхования выезжающих за границу. — Но ответа от них пока не получили. Нужно понимать, это другая страна, информация поступает не так быстро, как хотелось бы.

— Когда примерно будет что-то известно?

— Через неделю, две. Молодой человек не является гражданином Евросоюза, поэтому все процедуры проходят медленно. К тому же, у него не оказалось при себе паспорта. Сейчас выясняется почему.

— Почему семье не могут сказать, что именно случилось с Романом — на него напали, его сбила машину, чтобы они хоть что-то понимали?

— Эти данные будут в протоколе полиции. Пока же по устной информации известно лишь, что молодого человека нашли в хостеле. Он умер естественной смертью.

В страховой компании также сообщают: страховка у Романа была всего на пять дней. Сейчас компания отправила запрос в Погранкомитет, чтобы уточнить, когда именно он пересек границу, и был ли на момент смерти действителен его полис.

— Надеюсь, сегодня Погранкомитет даст ответ, — поясняет специалист. — Скорее всего там все в порядке, но нам нужно подтверждение. В Испании информацию о гибели человека предоставляют либо родным — для этого им нужно туда поехать, либо похоронному бюро, которое должно получить доверенность от родственников погибшего. Как только мы подтвердим действительность полиса, будем привлекать похоронное агентство.