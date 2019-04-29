С Праздником труда!

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Уважаемые жители района!

Поздравляем вас с наступающим Праздником труда!

Этот день во все времена символизирует стремление общества к социальной справедливости и уважение к трудящемуся человеку. Благосостояние людей зависит от повседневного труда представителей самых разных профессий, их мастерства, инициативы, творческого подхода к делу. Белорусы всегда отличались своим трудолюбием и умением рассчитывать на собственные силы – это позволяло выстоять во времена любых испытаний.

И сегодня мы продолжаем славные традиции и передаём их детям, развиваемся и движемся вперёд. Заметным шагом на пути повышения уровня жизни стали преобразования, произошедшие на нашей земле в ходе подготовки и проведения областного праздника «Дожинки-2018». Наша задача – сохранить и приумножить достигнутое, неустанным трудом крепить свою малую родину и делать её богаче и краше.

Выражаем особую благодарность ветеранам труда, чьими руками создавалось достояние родной земли, и чествуем нынешних тружеников, приумножающих завоевания предыдущих поколений. Желаем вдохновения и энергии на этом созидательном пути. Пусть не покидают вас творческий задор, оптимизм, сполна раскрывается профессиональное мастерство, хватает сил и здоровья для реализации всего задуманного. Благополучия вам и вашим близким, мира и добра!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.