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С Праздником труда!
30.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Уважаемые жители района!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.
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> Уважаемые жители района! Поздравляем вас с наступающим Праздником труда! Этот день во все времена символизирует стремление общества к социальной...
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