ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Праздником труда!

30.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

С Праздником труда!

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с наступающим Праздником труда!
Этот день во все времена символизирует стремление общества к социальной справедливости и уважение к трудящемуся человеку. Благосостояние людей зависит от повседневного труда представителей самых разных профессий, их мастерства, инициативы, творческого подхода к делу. Белорусы всегда отличались своим трудолюбием и умением рассчитывать на собственные силы – это позволяло выстоять во времена любых испытаний.
И сегодня мы продолжаем славные традиции и передаём их детям, развиваемся и движемся вперёд. Заметным шагом на пути повышения уровня жизни стали преобразования, произошедшие на нашей земле в ходе подготовки и проведения областного праздника «Дожинки-2018». Наша задача – сохранить и приумножить достигнутое, неустанным трудом крепить свою малую родину и делать её богаче и краше.
Выражаем особую благодарность ветеранам труда, чьими руками создавалось достояние родной земли, и чествуем нынешних тружеников, приумножающих завоевания предыдущих поколений. Желаем вдохновения и энергии на этом созидательном пути. Пусть не покидают вас творческий задор, оптимизм, сполна раскрывается профессиональное мастерство, хватает сил и здоровья для реализации всего задуманного. Благополучия вам и вашим близким, мира и добра!

Районный исполнительный комитет.   

Районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Уважаемые жители района! Поздравляем вас с наступающим Праздником труда! Этот день во все времена символизирует стремление общества к социальной...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Нашли в хостеле, паспорта не было». В Испании умер 26-летний белорусский турист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика