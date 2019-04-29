Среди лауреатов районной Доски почёта – коллектив Бигосовской СШ

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Коллектив ГУО «Бигосовская средняя школа Верхнедвинского района» работает над созданием условий для всестороннего развития учащихся.

В школе работают 27 педагогов, 67 % которых имеют высшую и первую квалификационные категории, 2 – молодые специалисты.

Педагоги – победители различных профессиональных конкурсов. В областных Дюнановских чтениях дипломом I степени отмечена работа педагога социального Е.С. Сонгиной. Учитель физики Р.Ф. Сардыко отмечена дипломом I степени в областной дистанционной олимпиаде для учителей физики. Учитель начальных классов Е.И. Синявская награждена грамотой I степени в районной научно-практической конференции «Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении образования».

Успешность работы школы подтверждается высоким качеством знаний учащихся. В 2018 году на районном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам бигосовскими школьниками завоевано 8 дипломов. Трое учащихся были приглашены на областной этап олимпиады. Учащаяся 9 класса Мария Шкляр завоевала диплом II степени по белорусскому языку и литературе на областном и диплом III степени – на заключительном этапе республиканской олимпиады.

На централизованном тестировании выпускники школы показали результаты выше уровня учреждений общего среднего образования республики по русскому и белорусскому языкам, математике, физике, английскому языку, истории Беларуси, обществоведению, Всемирной истории.

Для развития творческих способностей, обеспечения занятости учащихся в свободное от учёбы время организована работа 13 объединений по интересам художественного, физкультурно-спортивного, туристко-краеведческого, общественно-гуманитарного, военно-патриотического направлений. Системой дополнительного образования охвачено 74% учащихся.

Педагоги и учащиеся учреждения образования приняли участие в 41 творческом конкурсе, в которых завоёвано 94 призовых места в различных номинациях.

Творческий коллектив школы награждён дипломом III степени областного конкурса «Наследие малой родины. Витебщина в миниатюре» за проект «Станция Бигосово. Железнодорожный вокзал».

Учащиеся успешно выступают на республиканских и областных спортивных соревнованиях. На протяжении нескольких лет команда девушек по волейболу является победителем областной и участником республиканской спартакиады «Колосок» для детей и юношества агрогородков, сельских населённых пунктов. А Евгений Шлапеко, учащийся 8 класса, в составе команды Витебской области занял 1 место в республиканских соревнованиях по летнему многоборью «Здоровье».

Школа сохраняет свои лучшие традиции и обогащает их новыми достижениями.

Лариса Зайцева.