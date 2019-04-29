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1 мая – профессиональная дата профсоюзов

30.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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1 мая – профессиональная дата профсоюзов

Накануне Праздника труда наш собеседник – председатель районного объединения профсоюзов Ю.В. Парфёнова.

— Юлия Владимировна, 1 Мая для профсоюзов не только «профессиональный» праздник, но и день, когда подводятся итоги сделанного за трудовой год. С каким багажом профсоюзы пришли к нынешней дате?
— Защита прав трудящихся, отстаивание их интересов – наше основное направление работы. Осуществляется постоянный общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.
И надо отметить, что почти все нарушения устраняются в положенный срок. Большинство проблем, которые мы видим в ходе мониторингов или с которыми к нам приходят граждане, удается решить путем переговоров с руководством организаций. Но если мирным путем разрешить ситуацию не получается, мы готовы отстаивать интересы трудящихся в судах.
— Каждый последний четверг месяца в нашем районе вы проводите правовые приемы. Эффективна ли эта форма работы?
— Начиная с ноября 2017 года такие приемы проходят с участием представителей прокуратуры. В прошлом году профсоюзными юристами и прокурорскими работниками было проведено 9 совместных правовых приемов, которые посетили десятки жителей района.
Но это только одна из форм работы. Если у человека возникают вопросы, не обязательно ждать приема, можно в любое время позвонить или прийти ко мне, связаться по телефону с юристами ФПБ, оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ работает сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь.
— Какими важными для проф-союзного движения событиями был ознаменован прошедший год?
— Одним из важнейших вопросов для нас, конечно же, была работа над законопроектом Трудового кодекса. Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков этого документа. В целом в него было внесено порядка 40 предложений. Все они сформированы на основе тех запросов и проблем, с которыми к нам обращаются члены профсоюза и трудовые коллективы.
Еще одно важное событие – это подписание Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019–2021 годы. В нём нашли отражение все наиболее значимые для нашего общества вопросы: рост зарплат и обеспечение занятости населения, цены на важнейшие продукты питания и социальные гарантии. В результате переговоров все стороны смогли найти компромиссы для спорных вопросов и сохранить гарантии для трудящихся, прописанные в предыдущем соглашении, а по ряду вопросов даже усилить их. Так, к примеру, учтено предложение о разработке мер по защите материальных прав работников в случае банкротства организации. Расширен перечень гарантий, рекомендованных для включения в коллективные договоры. Это касается норм о стимулировании повышения квалификации и обучения работников, развитии института наставничества, а также о защите трудовых прав работников при их увольнении в случаях реорганизации предприятий. Больше возможностей появилось для трудоустройства молодежи, людей с ограниченными возможностями и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Нынешний 2019 год – особенно ответственный для профсоюзного движения. С 1 января 2019 г. в нашем районе, как и по всей республике, стартовала отчетно-выборная кампания в профсоюзных организациях. Состоятся отчеты и выборы в 4 районных организациях отраслевых профсоюзов. Отчетно-выборная конференция районного объединения профсоюзов пройдет 4 декабря 2019 г.
В 2018 году среди профорганизаций района был проведен конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию. Победителями признаны две первичные профсоюзные организации: ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» (председатель Н.А. Терешко) и УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» (председатель О.В. Денисенок). Заслуживает внимания и опыт работы профсоюзных организаций ОАО «Шайтерово» (председатель Е.А. Станкевич), ГРУПП ЖКХ (А.Л. Волкова), ГУО «Средняя школа № 2 г. Верхнедвинска» (С.Т. Антонович), районного узла почтовой связи Витебского филиала РУП «Белпочта» (Н.Н. Герман) и других.
— Уже два года профсоюз проводит так называемый «народный» мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. Расскажите о результатах этой работы.
— Это важное направление работы, потому что уровень цен, как и уровень заработной платы – это факторы, которые влияют на благополучие людей. Нашим «народным» мониторингом охвачены 274 магазина во всех регионах страны. Цены смотрятся на 98 наименований социально значимых продуктов и услуг. Помимо продуктов питания под контролем специалистов ФПБ и стоимость одежды, белья и обуви, медикаментов и лекарственных средств. В период подготовки детей к школе проводится мониторинг наборов одежды, белья, обуви и канцелярских принадлежностей для учащихся. В Верхнедвинском районе мониторинг проводится в магазинах «Со вкусом» и «Родны кут».
Это позволяет выяснить, на каком этапе в пути от производителя к потребителю цена товара вырастает, по каким причинам происходит её рост, чтобы исходя из этого регулировать данные процессы.
В прошлом году остро стоял вопрос повышения цен на оплату общежитий. Федерация профсоюзов обратилась в правительство с предложением ввести понижающие коэффициенты при оплате за проживание в общежитиях, а также учесть преференции для пенсионеров и других уязвимых категорий граждан. По поручению Совмина облисполкомы приняли инструкции, в которых предусмотрели возможность применения понижающих коэффициентов. Рассматривается вопрос о передаче МАРТ функций по регулированию платы за общежития, и уже подготовлен соответствующий проект Указа Президента.
— На днях отмечался Всемирный день охраны труда. Что профсоюзы делают в этом направлении?
— Вопросы охраны труда – одна из основ деятельности профсоюзов. В целом за 2018 год профсоюзами выявлено более 64 тыс. нарушений законодательства об охране труда в различных сферах. Технические инспекторы ФПБ приняли участие в расследовании 375 несчастных случаев на производстве, что позволило не допустить ущемления прав потерпевших, семей погибших.
В 2018 году в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве погибли 144 работника, что на 29 человек больше, чем в 2017 году, и 700 человек получили тяжелые производственные травмы. В Верхнедвинском районе в 2018 году погиб один работник, в этом году не допущено смертельных случаев на производстве, но это не говорит о том, что в организациях нет нарушений законодательства по охране труда. В апреле 2019 года работала рейдовая группа технической инспекции труда Витебского областного объединения профсоюзов, которой был осуществлен мониторинг в 15 организациях района. В ходе мониторинга техническими инспекторами выявлено 86 нарушений норм и правил охраны труда, нанимателям выдано 11 рекомендаций для их устранения и 4 справки.
— Какие праздничные мероприятия готовите к 1 Мая?
— В преддверии Дня труда в первичных профсоюзных организациях состоятся чествования передовиков производства, ветеранов труда. 1 Мая в Верхнедвинске пройдёт легкоатлетический пробег, участниками которого станут как члены профсоюза, так и их дети. Мы с большим удовольствием приглашаем всех желающих принять участие в этом мероприятии.
Для профсоюзов 1 Мая — это, прежде всего, Международный день солидарности трудящихся в борьбе за свои права. За право на достойное рабочее место, условия труда, зарплату. В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить всех, кто созидательно трудится. Пожелать, чтобы у нас всегда было мирное небо над головой, чтобы мы могли плодотворно работать и получать достойную заработную плату, чтобы своим трудом крепили собственное благополучие и делали свою страну сильнее.

 
 
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> Накануне Праздника труда наш собеседник – председатель районного объединения профсоюзов Ю.В. Парфёнова. — Юлия Владимировна, 1 Мая для профсоюзов не только...
 
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